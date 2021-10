Galileo souffle alors qu’une entreprise américaine lève 1,5 million de livres sterling pour créer une alternative «plus précise et plus sûre» | Sciences | Nouvelles

La société TrustPoint Inc, basée à San Francisco, a annoncé aujourd’hui son intention d’élargir son équipe d’ingénierie, de continuer à développer des technologies de base – y compris les tests de charge utile de satellite – et d’étendre des partenariats clés. Cela a porté un coup dur au satellite européen Galileo alors que les gouvernements recherchent des alternatives de sauvegarde. Galileo est un projet de l’UE pour un GNSS et est interopérable avec le GPS britannique et les systèmes mondiaux de navigation par satellite des États-Unis et de la Russie.

Mais les États-Unis cherchent à rivaliser avec le système européen Galileo avec leur nouveau projet rival après que TrustPoint a levé 1,5 million de livres sterling auprès de la société de capital-risque DCVC.

Les fondateurs de TrustPoint, Patrick Shannon, ancien vice-président d’Astro Digital, et Chris DeMay, ancien fondateur et directeur de la technologie de Hawkeye 360, ont déclaré que des alternatives sont nécessaires car les systèmes actuels sont inexacts, lents, non cryptés et peuvent se bloquer.

La société a souligné que les systèmes GNSS à eux seuls ne sont pas assez précis pour de nombreuses applications commerciales émergentes telles que la livraison de drones, les voitures autonomes, le transport aérien urbain et la réalité augmentée.

Leur nouvelle alternative vise à fournir aux gouvernements et aux clients commerciaux un service, une sécurité et une fiabilité améliorés.

TrustPoint a promis que son système apporterait une meilleure précision, un temps de première réparation plus rapide, ainsi que des capacités anti-brouillage.

Patrick Shannon, co-fondateur et PDG de TrustPoint, a déclaré dans un communiqué : « Les startups NewSpace ont révolutionné avec succès une multitude d’applications spatiales, comme le lancement, l’observation de la Terre et les communications au cours de la dernière décennie.

« Notre effort pour développer un service GNSS entièrement commercial est la prochaine étape logique de cette tendance, une couche de sécurité indispensable pour les utilisateurs de GPS d’aujourd’hui et un catalyseur pour les applications naissantes dans le secteur de la navigation autonome. »

Chris Boshuizen, partenaire de DCVC, qui a dirigé l’investissement de la société dans TrustPoint, a déclaré dans un communiqué : « Il est facile d’imaginer le service commercial innovant et en évolution rapide de TrustPoint aux côtés du GNSS gouvernemental, ou même comme la solution principale. »

Les premiers services pour les satellites Galileo sont en vigueur et proposés aux gouvernements depuis 2016.

Mais le système Galileo entièrement déployé, qui comprendra 24 satellites opérationnels et six pièces de rechange en orbite, devrait être complètement opérationnel en 2026.

