Gallagher a mis en garde contre l’avenir de Chelsea; fait face au même traitement que Lingard

L’ancien patron de l’Angleterre, Sam Allardyce, a averti Conor Gallagher qu’il pourrait suivre le même chemin que la star de Manchester United Jesse Lingard lorsqu’il reviendra finalement à Chelsea.

Gallagher a connu un superbe début de période de prêt à Crystal Palace, marquant six buts – dont deux lors de l’impressionnante victoire 3-1 de dimanche en Premier League contre une équipe déplorable d’Everton – et ajoutant trois passes décisives.

Le joueur de 21 ans a déjà été prêté à Charlton, Swansea et West Brom. Cependant, sa percée ce trimestre et le milieu de terrain devraient faire forte impression pour son club parent l’année prochaine.

Bleus le patron Thomas Tuchel suivrait de très près le sort de Gallagher et est prêt à intégrer l’international anglais dans son équipe première équipe de Chelsea la saison prochaine ».

Cependant, Allardyce dit que son ancien joueur doit être « très prudent » pour qu’il ne finisse pas comme Lingard à United.

La star des Red Devils a été exceptionnelle lors de son prêt à West Ham la saison dernière. Mais depuis son retour à Old Trafford, il n’a effectué que deux départs.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Gallagher devrait faire l’été prochain, Allardyce a déclaré à talkSPORT: « Eh bien, je ne passerais pas trop de temps là-bas si je ne faisais pas partie de la première équipe.

«Je voudrais revenir et essayer et je pense à sa forme en ce moment et vous devez garder à l’esprit qu’il a fait ses débuts en Angleterre, c’est un international anglais.

«Il voudrait revenir en arrière et essayer de faire partie de l’équipe, mais je pense que si vous faites cela, vous devez jouer suffisamment de matchs en première équipe, car si vous ne le faites pas, vous pouvez facilement tomber en arrière comme Jesse Lingard.

Mauvais appel de Lingard

« Rester à Man United, je pense, a été un mauvais choix pour lui car il n’a pas été sélectionné.

« Alors qu’il était à West Ham, il était l’un des meilleurs joueurs de milieu de terrain de la Premier League à son époque, maintenant il est assis sur le banc de Man United.

« Vous devez donc faire très attention à vos choix au bon moment et si vous jouez autant au football que Conor joue maintenant, et que vous en profitez plus que jamais avec Palace, vous voulez continuer ainsi.

« Si ce n’est pas à Chelsea, cela peut certainement être ailleurs en Premier League, j’en suis sûr. »

