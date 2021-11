Gallas dans les dix, Davids dans les buts, Sidwell sur l’aile ? Découvrez quelques-uns des numéros de maillot les plus étranges du football

Repensez aux années et vous associerez instantanément certains footballeurs emblématiques à des combinaisons de maillots et de maillots tout aussi emblématiques.

Numéro sept – vous pensez que Cristiano Ronaldo, David Beckham et George Best ont déchiré le gazon à Manchester.

Gallas dans le dix, Davids à l’arrière droit, Sidwell sur l’aile ? Découvrez quelques-uns des numéros de maillot les plus étranges du football

Numéro quatorze – flashbacks sur Thierry Henry prenant d’assaut la Premier League et le football européen à Arsenal.

Et le numéro neuf – Les grandes défenses de course brésiliennes Ronaldo ont fait rage sur à peu près tous les terrains sur lesquels il a mis les pieds.

EDGE : William Gallas à dix ans, Edgar Davids dans le but, Bony et Kone à l’arrière droit ? Jetez un œil à certains des numéros de maillot les plus étranges du football

De temps en temps cependant, vous obtenez un voyou qui glisse à travers le filet. Un joueur qui défie le statu quo. Un demi-centre solide comme un roc qui se prend pour un renard dans la boîte.

Regardez la vidéo ci-dessus pour voir certains des numéros d’équipe les plus étranges de l’histoire du football…