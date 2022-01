Gallego : « L’équipe a su rivaliser »

01/06/2022 à 21:32 CET

L’entraîneur du Sporting de Gijón, David Gallego, a déclaré aujourd’hui, après avoir éliminé Villarreal de la Copa del Rey, que son équipe « savait comment rivaliser » contre un rival de première classe et que la différence par rapport aux matches de championnat contre Eibar, Almería, Valladolid ou Huesca « c’est qu’aujourd’hui c’est gagné et pas dans ceux-là, mais le jeu était similaire ».

« Nous connaissons le chemin et aujourd’hui nous le suivons : nous étions solidaires, ensemble et avec engagement », a souligné Gallego pour qui les pertes de la semaine dernière ont été constatées car alors il y avait moins de rotation et avec tout le monde disponible l’équipe élève le niveau ».

Pour l’entraîneur rojiblanco, « Maintenant il faut profiter du moment mais demain il faut se préparer pour le match de Malaga » pour lequel il s’attend à ce que les joueurs récupèrent physiquement.

En ce qui concerne le rival, Gallego a admis qu’il avait eu des pertes mais a demandé à voir « avec quels joueurs le jeu s’est terminé » et a été convaincu que cette victoire servira « aux joueurs à se rendre compte qu’ils peuvent rivaliser avec n’importe quel rival ».