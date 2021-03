Gallo et Chocolatito: une trilogie maudite

Le monde de la boxe se retrouve sous l’atmosphère positive d’une trilogie souhaitée comme celle de Juan Francisco «Gallo» Estrada et Román «Chocolatito» González. À cela s’ajoute un combat qui promet du tonnerre et des éclairs comme celui de Srisaket Sor Rungvisai et Carlos Cuadras. Jusqu’à présent, la bonne nouvelle. Cependant, ce qui suit peut être une mauvaise nouvelle ou pire que cela, cela pourrait être une mauvaise nouvelle.

Pour commencer, après cette invention du minitournoi WBC dont la réalisation ne dépend pas du WBC, celui qui gagne d’Estrada vs. Chocolatito, « ne sera pas un champion WBC ni ne sera reconnu comme un champion WBC. » Selon qui gagne, il sera soit «Franchise fighter» ou «Diamond champion».

Et ce n’est pas une invention. Ce sont toutes les informations publiques contenues dans des règlements incomplets, créés pour être interprétés de quelque manière que ce soit et qui laisseront toujours la décision finale à ceux qui les ont inventés. Et tous nés d’une ceinture de franchise qui, comme nous l’avons déjà dénoncé, contamine tout sur son passage.

Dans cette vidéo, nous expliquons avec des cheveux et des signes comment et pourquoi la trilogie est une chose et ce qui sortira après ce sera un autre monde, sombre et inconnu, où tout peut arriver.

Il suffit de savoir que Canelo est toujours un champion des poids moyens « sous franchise », mais les indications sont que le WBC souhaite cacher cette condition « sans la cacher complètement », pour éviter d’assumer l’évidence et obligatoire: déterminer un seul champion des poids moyens en ordonnant un combat contre Jermall Charlo. Juste comme ça en a l’air. Nous vous l’expliquons également avec des poils et des signes.

Cette vidéo n’a pas de filtre et va droit au but, mais ajoute des données irréfutables qui, comme toujours, réveilleront des poussières et des discussions sans fin. Et c’est très bien. C’est pourquoi nous disons au début, « nous mettons une nouvelle question sur la table pour un débat public ». Alors ils débattent. C’est de ça qu’il s’agit et c’est comme ça que ça marche.