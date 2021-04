Gallois qui s’est envoyé par la poste d’Australie dans une caisse espère retrouver des amis irlandais | UK | Nouvelles

Brian Robson, 75 ans, a fait la une des journaux en 1965 à l’âge de 19 ans. Il s’est caché dans une caisse en Australie – et a émergé quatre jours plus tard sur un autre continent. Et maintenant, il vise à retrouver deux vieux amis irlandais qui ont cloué le couvercle et l’ont envoyé sur son chemin.

«Je suis sûr à 99% qu’ils s’appelaient Paul et John», a déclaré M. Robson au Irish Times.

Il est arrivé sur un programme d’immigration assistée via un vol payé par le gouvernement australien – mais aurait dû payer environ 700 £ pour rembourser la dette et partir.

M. Robson ne gagnait qu’environ 40 £ par mois grâce à son travail, ce qui a incité ses mesures extraordinaires à rentrer chez lui.

Selon son témoignage, il a quitté son emploi et a quitté Melbourne, mais est revenu plus tard où il a rencontré deux Irlandais qui l’aideraient plus tard dans sa mission.

Le trio a repéré un stand pour Pickfords, une société de déménagement britannique qui prétendait «déplacer n’importe quoi n’importe où», à laquelle M. Robson aurait dit: «Peut-être qu’ils pourraient nous déplacer.»

Il a réservé une expédition de la compagnie aérienne Qantas et a acheté une caisse de la taille d’un mini-réfrigérateur avant de se fourrer à l’intérieur avec sa valise, quelques oreillers, une torche, une bouteille d’eau et une bouteille de rechange comme toilette. Puis, ses amis irlandais ont fermé le couvercle et lui ont souhaité bonne chance.

M. Robson a déclaré que l’expérience était «horrible» – et malgré une étiquette indiquant «ce côté en haut», il a été retourné et laissé à l’envers pendant une journée.

«Les 10 premières minutes étaient bien», a-t-il dit.

«Mais vos genoux commencent à se cramper lorsqu’ils sont collés à votre poitrine.»

Le vol devait prendre environ 36 heures pour arriver à Londres – mais même les plans les mieux conçus tournent souvent mal.

“L’avion a décollé et ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai pensé à l’oxygène”, a déclaré M. Robson.

«Je veux dire, essayez de rester dans une caisse aussi longtemps et voyez si vous pouvez l’oublier. Je pense que cela aurait été plus facile dans un cercueil, car au moins vous pouviez vous dégourdir les jambes.

M. Robson a déclaré qu’il avait essayé d’écrire à ses amis à son arrivée à la maison mais qu’il n’avait jamais reçu de réponse.

«J’ai essayé plusieurs fois», a déclaré M. Robson.

«Nous n’avions pas Internet à l’époque, donc de ce jour à ce jour, je ne leur ai jamais parlé.

«Ce sont les dernières personnes à qui j’ai parlé en Australie avant que la caisse ne soit scellée.

«Je n’ai aucune idée de ce qui leur est arrivé. J’adorerais entendre ce qui s’est passé après mon départ.