Les consommateurs fréquents de nouvelles peuvent être au courant du sondage annuel de Gallup mesurant «l’homme le plus admiré» en Amérique, qui est généralement annoncé quelques jours avant le Nouvel An.

Le sondage a été effectué chaque année de 1946 à 2020, 1976 étant la seule année qui a été ignorée.

NewsBusters a souligné il y a un an que les médias d’information libéraux se sont désintéressés du sondage annuel après que Donald Trump a commencé à devancer Barack Obama pour la première place, alors que les réseaux appréciaient auparavant d’utiliser le sondage pour embarrasser Trump en tant que président en exercice qui n’arrivait pas à la première place.

Cette année, une recherche sur Google ne montre manifestement aucun signe que Gallup a mené un tel sondage au cours de l’année écoulée, peut-être parce qu’ils ne pouvaient pas supporter cette pensée d’avoir à signaler ce qui aurait probablement été Trump entrant en premier cette année – après le 6 janvier émeute.

L’histoire du sondage n’a généralement fait qu’exagérer le premier (même s’il est généralement inférieur à 20%), donc Obama et le président Joe Biden auraient probablement divisé le vote démocrate entre eux comme l’année dernière, ce qui rend peu probable que l’un ou l’autre vienne à la première place. .

Si c’est bien la raison pour laquelle Gallup n’a pas publié un tel sondage cette année, cela dit quelque chose que l’un des cabinets de sondage les plus en vue cités par les médias dominants est tellement biaisé qu’ils choisiraient de ne pas faire de sondage et briseraient une année 74 tradition, s’ils s’attendent à ne pas approuver les résultats politiquement.

La dernière fois qu’Obama est arrivé sans équivoque à la première place, c’était fin 2018, menant à une couverture sur ABC Good Morning America, CBS This Morning, CBS Evening News et NBC Nightly News.

L’émission phare du matin de CNN, New Day, l’a également diffusée, tout comme CNN Tonight avec Don Lemon et Anderson Cooper 360. Lorsque Trump a lié Obama en 2019, ces mêmes émissions l’ont ignoré, bien que NBC’s Today l’ait couvert.

Mais l’année dernière, lorsque Trump a poussé Obama à la deuxième place, ces mêmes émissions l’ont tous ignoré.

En 2015 sur NBC’s Today, la correspondante Hallie Jackson a notamment déclaré que Trump ne voulait pas souligner sa perte face à Obama alors qu’elle cherchait à utiliser le sondage pour embarrasser le favori présidentiel républicain :

L’année dernière, Fox & Friends était la seule émission matinale à couvrir le résultat. Jillian Mele a rappelé :

Un sondage Gallup révèle que le président Trump est l’homme le plus admiré de 2020 – 18% des Américains le nomment comme leur choix, mettant ainsi fin à la course de 12 ans de Barack Obama. Soit dit en passant, il a obtenu 15 pour cent des voix. Répartis par parti, 48% des républicains ont nommé le président Trump leur homme le plus admiré, contre seulement 13% des démocrates nommant Joe Biden.

A partir du 29 décembre 2020

Renard et ses amis

8 h 47, heure de l’Est

JILLIAN MELE : Un sondage Gallup révèle que le président Trump est l’homme le plus admiré de 2020 – 18% des Américains le nomment comme leur choix, mettant ainsi fin à la course de 12 ans de Barack Obama. En passant, il a obtenu 15 pour cent des voix. Répartis par parti, 48% des républicains ont nommé le président Trump leur homme le plus admiré, contre seulement 13% des démocrates nommant Joe Biden.

A partir du 31 décembre 2019

NBC aujourd’hui

7h31, heure de l’Est

PETER ALEXANDER : Une enquête annuelle Gallup montre que le président Trump partage le titre d’« homme le plus admiré » avec l’ancien président Barack Obama. Les présidents Trump et Obama ont chacun obtenu 18% dans ce sondage. C’est la première année que le président Trump a atterri à la première place. Pour Obama, c’est la douzième fois, un record, qu’il reçoit cet honneur.

A partir du 29 décembre 2018 :

Le samedi du nouveau jour de CNN

8h44. Est

CHRISTI PAUL : Les deux Obama sont en tête de liste ici, nous devons le souligner, car il existe une version masculine de cela, bien sûr – l’homme le plus admiré de 2018. Nous avons donc Michelle Obama du côté des femmes dans le numéro un lieu. Barack Obama numéro un (à 19% comme indiqué à l’écran), et puis, regardez ça, juste derrière lui, Donald Trump avec juste – à 13%. Pas une grande envergure là-bas.

Du 28 décembre 2018

Good Morning America d’ABC

8h04

Passons maintenant à Michelle Obama, qui connaît une très bonne année. Ses mémoires, Devenir, sont un best-seller. Elle est là avec Robin (Wright). Et maintenant, elle vient d’être nommée la femme la plus admirée au monde par le sondage Gallup. C’est la première fois qu’elle arrive en tête de liste, rejoignant son mari, l’ancien président Barack Obama, qui a été le plus admiré pendant 11 années consécutives.

CBS ce matin

7h32

TONY DOKOUPIL : Et l’ancienne Première Dame Michelle Obama est la femme la plus admirée d’Amérique, selon un nouveau sondage Gallup. C’est la première fois en 17 ans que quelqu’un d’autre qu’Hillary Clinton est en tête de liste. Oprah Winfrey est arrivée deuxième, suivie d’Hillary Clinton et, ensuite, de la première dame Melania Trump. L’ancien président Barack Obama était l’homme le plus admiré – comprenez-le – pour la 11e année consécutive, suivi du président Trump, de l’ancien président George W. Bush et du pape François.

Morning Joe de MSNBC

6h29

JOE SCARBOROUGH : Les Américains les plus admirés – vous savez, ce serait généralement Billy Graham et Betty Ford quand je grandissais chaque année – eh bien, cette année, qui était-ce ? Barack Obama et Michelle Obama. Nous voyons vraiment ce contrecoup que les républicains ont connu lors des urnes en novembre. Nous voyons que cela continue.

27 décembre 2018

CNN ce soir

22h38

DON LEMON : Ainsi, l’ancienne Première Dame, Michelle Obama, est en tête de la liste des femmes les plus admirées d’Amérique en 2018, faisant tomber Hillary Clinton de la première place pour la première fois en 17 ans. Oprah Winfrey – ou simplement Oprah, Oprah – Hillary Clinton et Melania Trump se sont classées respectivement deuxième, troisième et quatrième sur la liste. Et l’ancien président Obama arrive en tête de la liste des hommes les plus admirés des États-Unis pour la 11e fois consécutive.

Nouvelles du soir NBC

19h23

KATE SNOW : Chaque année, Gallup publie sa liste des hommes et des femmes les plus admirés en Amérique. Cette année, les gagnants de ces deux groupes portent le même nom de famille : Barack et Michelle Obama aux deux premières places. C’était la 11e victoire consécutive du président Obama, mais une première pour l’ancienne Première Dame. Oprah était à la deuxième place. Hillary Clinton – qui avait occupé la première place pendant 17 ans – est arrivée troisième, à égalité avec Melania Trump. Le président Trump était deuxième parmi les hommes.

Nouvelles du soir CBS

18h31

tease d’ouverture : dans un sondage Gallup publié aujourd’hui, la Première Dame Michelle Obama a été élue la femme la plus admirée par les Américains cette année. Et, apparemment, c’est une affaire de famille car Barack Obama est l’homme le plus admiré d’Amérique pour la 11e année consécutive.

18h52

JAMES BROWN : Un nouveau sondage publié aujourd’hui révèle que l’ancienne Première Dame Michelle Obama est la femme la plus admirée d’Amérique. C’est la première fois en 17 ans qu’une femme autre qu’Hillary Clinton remporte cet honneur. L’homme le plus admiré du sondage Gallup, demandez-vous ? L’ancien président Barack Obama pour la 11e année consécutive. Le président Trump a terminé deuxième pour la quatrième année consécutive.

A partir du 28 décembre 2017

CBS ce matin

7 h 52, heure de l’Est

Et Politico dit que l’ancien président Barack Obama a devancé le président Trump pour le choix de l’Amérique pour l’homme le plus admiré au monde. M. Obama a terminé les 10 premières années consécutives dans le sondage Gallup – le président Trump est arrivé deuxième. Hillary Clinton a été nommée la femme la plus admirée pour la 16e année consécutive

A partir du 28 décembre 2015

NBC aujourd’hui

HALLIE JACKSON: Donald Trump adore parler de ses numéros de sondage, mais il y a un sondage qu’il n’a pas encore mentionné – un nouveau de Gallup le montrant à la deuxième place pour le titre de l’homme le plus admiré au monde, à égalité avec le pape François, Savannah . Numéro un sur la liste, soit dit en passant, le président Obama.