‘Galtiyaan unhin se hoti hain ..’: Anupam Kher après avoir dit qu’il était important de tenir le gouvernement responsable

Anupam Kher a déclaré que ceux qui ne travaillent pas passent leur vie à rechercher les actes répréhensibles des autres.

L’acteur national primé Anupam Kher, qui est souvent vu debout derrière le gouvernement BJP et le Premier ministre Narendra Modi, a déclaré que les erreurs ne sont commises que par ceux qui agissent. Il a dit que ceux qui ne travaillent pas passent leur vie à chercher les méfaits des autres. L’acteur avait récemment déclaré dans une interview que le gouvernement avait glissé quelque part dans la gestion de crise Covid.

Dans une interview accordée à NDTV, Kher a déclaré qu’il était temps pour le gouvernement de comprendre qu’il y avait beaucoup plus dans la vie que la simple création d’image.

Kher a déclaré que les critiques du gouvernement étaient valables dans de nombreux cas pendant la pandémie de Covid-19 et qu’il est important que le gouvernement se montre à la hauteur et fasse des choses pour lesquelles ils sont choisis par le peuple. Il a dit qu’il était important que les gens tiennent le gouvernement pour responsable.

La remarque d’Anupam Kher contraste fortement avec ce qu’il a dit il y a deux semaines et a été trollée en ligne pour la même chose. En réponse à la critique d’un journaliste chevronné du gouvernement concernant la mauvaise gestion du COVID-19, Anupam Kher avait déclaré que malgré la pandémie, Modi reviendrait au pouvoir en 2024.

Notamment, l’acteur lui-même a aidé des personnes dans le besoin par le biais de son organisation Anupam Kher Foundation. Sa fondation a lancé le projet «Heal India» pour fournir une aide médicale aux hôpitaux et patients COVID-19. Le projet a été lancé en collaboration avec la USA Global Cancer Foundation et Bharat Forge Limited.

L’Inde a enregistré environ 4 lakh d’infections au Covid-19 au cours des deux dernières semaines, avec des chiffres de décès touchant des records. Le pays a enregistré environ 3,44 lakh d’infections fraîches au cours des dernières 24 heures, tandis que le total des cas actifs s’élève à plus de 37 lakh dans le pays.

