Galvaniser pour combattre Covid-19 en Inde

Il est malheureux que l’Inde soit devenue informelle, lorsque les chiffres ont chuté au début de 2021; le pays doit combattre Covid-19 avec un état d’esprit guerrier.

Par Rajendra Aneja

Il est ironique que l’Inde, qui produit environ 60% des vaccins dans le monde, soit confrontée à une pénurie de ces vaccins. Les vaccinations ont dû être interrompues dans de nombreuses villes en raison de pénuries. L’Inde aurait dû constituer une réserve massive de vaccins avant de commencer les vaccins ou d’exporter des vaccins vers 70 pays.

Pour aggraver les problèmes, une avalanche d’infections a paralysé les infrastructures de santé dans de nombreuses villes. Maharashtra enregistre environ 65 000 cas par jour; L’Inde enregistre environ 3 50 000 cas par jour. Que se passera-t-il si le nombre de cas quotidiens atteint 5 lakh ou 10 lakh? L’Inde doit contrôler cette catastrophe.

Toutes les élections, au niveau de l’État ou du panchayat, devraient être reportées à 2022. Aucun rassemblement public ne devrait être autorisé. Au cours des dernières semaines, de nombreux dirigeants se sont battus contre des élections au Bengale occidental, au lieu de lutter contre Covid-19.

Le Premier ministre devrait prendre personnellement en charge cette bataille, en créant une salle de guerre multipartite et en la gérant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La gestion de Covid-19 ne peut être laissée à de pieuses prières ou au hasard. Cela nécessite une gestion proactive.

La production de vaccins, d’oxygène, de remdesivir, de seringues, etc. devrait être augmentée sur pied de guerre. Les États-Unis ont déployé des lois de guerre pour stimuler la production de vaccins. L’Inde doit faire de même.

L’Inde devrait accélérer l’importation des vaccins Pfizer et Johnson & Johnson pour une utilisation d’urgence. Il n’est pas nécessaire de marchander quand les gens meurent. L’Inde devrait essayer d’obtenir un panier de vaccins, plutôt que de se limiter à une ou deux marques. Le vaccin Johnson & Johnson serait idéal, car il ne nécessite qu’un seul vaccin.

L’Inde devrait également produire le vaccin Covaxin fabriqué par Bharat Biotech, dans des laboratoires locaux, dans le cadre d’accords de fabrication avec des tiers.

Toutes les villes de plus de 5 lakh devraient avoir des couvre-feux nocturnes, de 20 h 00 à 7 h 00. Bien que certains verrouillages soient imminents dans ces circonstances, ils devraient être humains. Une aide domestique limitée devrait être accessible, en particulier aux personnes âgées vivant seules. Les vaccinations devraient se poursuivre à un rythme effréné, les aînés et les handicapés étant vaccinés à domicile.

Tous les rassemblements religieux devraient être interdits pendant au moins trois mois.

La participation aux mariages et aux célébrations privées doit être limitée à 20 personnes seulement.

Les vaccinations doivent progresser de manière agressive. Les camionnettes, les agents de santé à motocyclette, les agents de santé des fantassins devraient se rendre dans les bidonvilles et les villages pour vacciner la population rapidement. Les centres commerciaux, les complexes universitaires, les parkings, etc. devraient être déployés pour accélérer les vaccinations.

Les vaccinations sont le seul moyen sûr que nous ayons à ce jour pour arrêter la propagation du Covid-19. Les services de santé devraient introduire des concours de vaccination, avec des objectifs quotidiens pour les agents de santé, les hôpitaux et les États, avec de généreuses récompenses et reconnaissances financières.

Les grandes institutions, privées et publiques, qui ont des cliniques et des médecins, devraient vacciner leurs propres employés. Les chemins de fer indiens et Air India, de grandes institutions dotées de leurs propres panels médicaux, devraient vacciner leurs employés et leurs familles. De même, les grandes entreprises privées comme Tata, Reliance, Godrej, Unilever, etc. devraient se procurer des vaccins et vacciner tous leurs employés et leurs familles.

La distribution et les ventes de vaccins devraient être décentralisées. Les gouvernements des États et les municipalités ont demandé l’autorisation de vacciner les habitants des bidonvilles par le biais de fourgons mobiles. Pourquoi devraient-ils demander l’autorisation pour de telles étapes tactiques? Le robinet du vaccin ne doit pas être contrôlé par quelques personnes du gouvernement.

Les scientifiques et les sociétés pharmaceutiques devraient rechercher des formes plus faciles de protection des personnes contre Covid-19. Cuba a mené des essais avec un vaccin par pulvérisation nasale. Les sociétés pharmaceutiques devraient rechercher des formes orales de vaccination comme la goutte de polio, pour une dispersion facile.

Des recherches urgentes sont également nécessaires sur la variante double mutant de Covid-19, qui ravage l’Inde. La nouvelle souche doit être contrôlée au plus tôt, avant qu’elle ne prenne plus de vies et ne paralyse l’économie.

L’auteur est Ex-MD, Unilever Tanzanie, et l’auteur de «Conquérir le marketing rural à travers les pays» et «Business Express»

