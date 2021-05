Gamba Osaka a battu Yokohama 2-0 à domicile

30/05/2021 à 12:02 CEST

le Crevette Osaka gagné 2-0 contre Yokohama lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Stade commémoratif Expo ’70. le Crevette Osaka voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Sanfrecce Hiroshima par un score de 1-2. Du côté des visiteurs, le Yokohama a dû se contenter d’un match nul contre un contre le Guêpe de Fukuoka. Après le match, l’équipe d’Osaka est dix-huitième à la fin du match, tandis que le Yokohama est vingtième.

La première mi-temps du match a bien commencé pour lui Crevette Osaka, qui en a profité pour ouvrir le score grâce à un but à onze mètres de Leandro Pereira. Après cela, la première partie s’est conclue par un résultat de 1-0.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière favorable pour l’équipe d’Osaka, qui a augmenté son avantage avec un nouveau but de Leandro Pereira, réalisant ainsi un doublé à 55 minutes, terminant le match sur un score final de 2-0.

Le technicien de la Crevette Osaka, Tsuneyasu Miyamoto, a donné accès au champ à Kurata, Usami, Ichimi Oui Ou je ne sais pas remplacer Yajima, Wellington Silva, Leandro Pereira Oui Takao, tandis que de la part du Yokohama, Tomonobu Hayakawa remplacé Germain, Watanabe, Ogawa, Hakamata Oui Riku Furuyado pour Matsuura, Kléber, Maguinho, Tatsuki seko Oui Tezuka.

L’arbitre a montré un carton jaune à Yokohama (Maguinho), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Après la fin de ce match, les deux équipes étaient à égalité à sept points et se sont classées en dix-huitième (à domicile) et vingtième (à l’extérieur).

Fiche techniqueCrevette Osaka:Higashiguchi, Shoji, Suganuma, J, Takao (Onose, min.78), Se-Jong Ju, Okuno, Yajima (Kurata, min.63), Wellington Silva (Usami, min.73), Leandro Pereira (Ichimi, min. 73) et TsukamotoYokohama:Minami, Hogang, Takahashi, Daiki Nakashio, Maejima, Tezuka (Riku Furuyado, min.85), Tatsuki Seko (Hakamata, min.70), Takagi, Maguinho (Ogawa, min.60), Kleber (Watanabe, min.60) et Matsuura (Germain, min.46)Stade:Stade commémoratif Expo ’70Buts:Leandro Pereira (1-0, min. 40) et Leandro Pereira (2-0, min. 55)