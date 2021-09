Gamba Osaka remporte la victoire à domicile contre Kashiwa Reysol (2-1)

26/09/2021 à 14:02 CEST

Les Crevette Osaka a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-1 contre lui Kashiwa reysol ce dimanche dans le Stade commémoratif Expo ’70. Les Crevette Osaka Il a affronté le match avec l’intention de tracer son score au classement après avoir perdu le dernier match contre lui Bois de Kashima par un score de 3-1 et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Kashiwa reysol perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Sanfrecce Hiroshima. Avec cette défaite, le Kashiwa reysol a été placé en quatorzième position à la fin du match, tandis que le Crevette Osaka est treizième.

La première équipe à marquer a été la Crevette Osaka, qui a créé la lumière avec un objectif de Usami quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 3. Après cela, une nouvelle occasion a permis à l’équipe locale d’augmenter le score, ce qui a augmenté le score grâce au but de Suganuma à la 26e minute, terminant la première mi-temps sur un score de 2-0.

Après la mi-temps du match, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a coupé les différences à la lumière avec un but de Kamiya juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 86, terminant le match avec un score final de 2-1.

Le technicien de la Crevette Osaka, Masanobu Matsunami, a donné accès au champ à Yajima, Takao, Ideguchi et Tsukamoto remplacement Kurata, Yanagisawa, Se-Jong Ju et Wellington Silva, tandis que de la part du Kashiwa reysol, Nelsinho baptiste remplacé Cabot, Kamiya, Toshima et Mihara pour Kitazume, Mao Hosoya, Segawa et Matheus Savio.

Après ce match, les deux équipes sont à égalité de points (33 points) et se classent treizième (Crevette Osaka) et quatorzième (Kashiwa reysol).

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera dans leur fief : le Crevette Osaka sera mesuré avec le Consadole Sapporo et le Kashiwa reysol jouera contre lui Vegalta Sendai.

Fiche techniqueCrevettes d’Osaka :Higashiguchi, Kim Young-Gwon, Suganuma, Fujiharu, Yanagisawa (Takao, min.76), Kurata (Yajima, min.25), Se-Jong Ju (Ideguchi, min.76), Wellington Silva (Tsukamoto, min.81) , Okuno, Usami et PatricKashiwa Reysol :Kim Seung-Gyu, Ominami, Koga, Emerson Santos, Cristiano, Shiihashi, Matheus Sávio (Mihara, min.83), Mitsumaru, Kitazume (Muto, min.46), Mao Hosoya (Kamiya, min.64) et Segawa (Toshima , min.65)Stade:Stade commémoratif Expo ’70Buts:Usami (1-0, min. 3), Suganuma (2-0, min. 26) et Kamiya (2-1, min. 86)