Game Awards 2021 : Récapitulatif de l’annonce du jeu indépendant

Ce ne sont pas que des titres AAA et de grandes révélations exclusives aux Game Awards, il est parfois important de donner un peu d’amour aux petits jeux.

En dehors des grandes lumières, les titres AAA et les performances musicales sont les joyaux cachés. Les jeux « J’aime vraiment le look de », mais nous avançons tous et oublions parfois ! Ainsi, dans cet article, nous vous rappellerons tous ces petits titres que vous avez peut-être manqués lors des Game Awards 2021.

Tunique

« Explorez une terre remplie de légendes perdues, de pouvoirs anciens et de monstres féroces dans TUNIC, un jeu d’action isométrique sur un petit renard dans une grande aventure »

Soyez prudent là-bas, petit renard. C'est un long voyage à venir. 🦊 ⚔️ TUNIC sort le 16 mars 2022 pour PC, Mac, Xbox One et Xbox Series X|S

Si vous aimez déjà ce que vous voyez, le jeu a une démo sur Steam en ce moment avant sa sortie complète, et rendez-vous ici pour la démo Xbox.

Plateformes : PC, Mac, Xbox One et Xbox Series X|S

Date de sortie: 16 mars 2022

Massacre à la tronçonneuse

Développé par l’équipe à l’origine du vendredi 13, Texas Chainsaw Massacre est la prochaine tentative de l’équipe d’expérience d’horreur de survie en équipe.

La première mondiale de The Texas Chain Saw Massacre !

Plateformes : PC et à déterminer

Date de sortie: 2022

Monde natal 3

« Homeworld 3 est la concrétisation de la vision de ce que nous avons décidé de créer dans la série Homeworld, avec une technologie moderne nous permettant d’aller au-delà de nos rêves les plus fous de combat spatial dynamique à grande échelle rempli de narration émotionnelle de science-fiction. » A déclaré Rob Cunningham, directeur artistique de la série Homeworld, dans un communiqué de presse.

Les portes de l'hyperespace échouent. Embusquez les ennemis d'en haut, esquivez les bases ennemies et défendez l'avenir de la galaxie dans #Homeworld3 !

Liste de souhaits Epic Games Store : https://t.co/PgnPuRzqra pic.twitter.com/26poYGFxUv – Homeworld (@HomeworldGame) 10 décembre 2021

Plateformes : ordinateur

Date de sortie: 2022

L’étendue – Une série révélatrice

Basé sur la populaire série Amazon, Telltale Games est de retour (bien que ce soit un nouveau studio maintenant) pour son premier jeu complet depuis son retour.

ENFIN nous pouvons partager les nouvelles!

Telltale x @deckninegames, réunis pour raconter l’histoire de Camina Drummer dans #TheExpanse A Telltale Series ! https://t.co/uKi0WH7742 – Telltale Games (@telltalegames) 10 décembre 2021

Plateformes : à déterminer

Date de sortie: à déterminer

prétendants assoiffés

Du développeur derrière Falcon Age, vient Thirsty Suitors. Une « aventure élégante et scénarisée » avec des combats au tour par tour, du skateboard et, ce dont plus de jeux ont besoin, la cuisine.

Plateformes : à déterminer

Date de sortie: à déterminer

Ouest maléfique

Evil West, le dark fantasy, Weird West, jeu d’action à la troisième personne. De Focus Entertainment et Flying Wild Hogs.

Le mal ne dort jamais… mais il saigne. Découvrez le premier aperçu de Jesse en tant que tueur de démons dans #EvilWest Gameplay Trailer. Commencez à broyer à travers les hordes infinies de monstres en 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.

Plateformes : Xbox Series X/S et Xbox One, PS5, PS4 et PC

Date de sortie: 2022

Bonne Mort

Un Rogue-Lite d’action 2D dessiné à la main avec Death comme personnage principal. Qu’est-ce qu’il n’y a pas à aimer (ou à détester) à ce sujet ?

Plateformes : Steam Early Access (sortie console à une date ultérieure)

Date de sortie: mars 2022

Planète de Lana

Présenté à l’origine en juin 2021, Planet of Lana est un nouveau jeu mignon de Suède. Aux Game Awards, il a été confirmé que Takeshi Furukawa composerait la musique du projet.

Merci @TFurukawaMusic pour ce beau regard sur @PlanetofLana, profitez-en ! #TheGameAwards pic.twitter.com/CGDg0L6wn6 – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

Plateformes : Xbox et PC

Date de sortie: 2022

Sommerville

Un nouveau jeu d’aventure de science-fiction du co-créateur de Limbo et Inside est à peu près tout ce que vous devez savoir sur Sommervil. Arrivé sur Xbox et PC en 2022, il s’agit du premier jeu du co-fondateur Dino Patti et de l’animateur de films Chris Olsen.

Plateformes : Xbox et PC

Date de sortie: 2022

Tchia

Le beau style artistique, le gameplay ludique et un monde merveilleux. Que demander de plus à un jeu que ce que Tchia dégage. Sortant au printemps 2022, avec des inspirations de Breath of the Wild, on a hâte de jouer à Tchia.

Vous vous demandez en quoi consiste le gameplay de Tchia ? Découvrez notre nouveau GAMEPLAY TRAILER✨Fresh off #TheGameAwards ! Hâte de continuer à montrer plus de séquences de gameplay et d'approfondir les mécanismes du jeu, restez à l'écoute !

Plateformes : PS4 et PS5, boutique Epic Games (PC)

Date de sortie: Printemps 2022

Parmi nous VR

Nous ne savons pas qui a demandé à Among Us de venir en VR, mais ça y est, ça se passe, alors il est temps de poignarder vos amis et de terminer vos tâches en VR.

Liste de tâches:

soumettre l’analyse

garba vide – attendez qu’est-ce que c’était

CRIRE

survivre en VR

Parmi nous arrive en VR.https://t.co/7U0OWwEgTE pic.twitter.com/cuUpnuzDzh – Parmi nous VR (@AmongUsVR) 10 décembre 2021

Plateformes : PS VR, Steam, Quête

Date de sortie: à déterminer

Résurgence de Star Trek

Nous avons eu un jeu spatial de Telltale, maintenant nous en avons un de leurs anciens développeurs alors que les gens de Dramatic Labs se dirigent vers l’univers de Star Trek.

Pour la toute première fois aux #TheGameAwards… Star Trek Resurgence de Dramatic Labs ! pic.twitter.com/5ohEzxMf1u – Les Game Awards (@thegameawards) 10 décembre 2021

Plateformes : PS4 et PS5, Xbox X/S, Epic Store (PC)

Date de sortie: Printemps 2022

Un conte de peste : Requiem

C’est un autre titre de l’éditeur Focus Home, car nous obtenons une suite à l’un des titres indépendants les plus populaires des 5 dernières années. Ce n’est pas un grand jeu si vous n’aimez pas les rats, cependant.

Plateformes : PS5, Xbox S/X, PC, commutateur

Date de sortie: 2022

Raiders de l’ARC

C’est un autre jeu qui sort de Suède, et c’est un autre premier jeu d’un nouveau studio. Embark nous propose un jeu de tir à la troisième personne avec des visuels impressionnants. La norme pour les jeux indépendants ne cesse d’étonner.

enrôler. résister

Plateformes : Xbox X/S, PS5, PC

Date de sortie: 2022