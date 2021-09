Game Axie Infinity a dépassé les 800 millions de dollars de volume de ventes en août

Pour Hannah Perez

Les dernières statistiques de croissance montrent qu’Axie Infinity a non seulement maintenu son leadership, mais continue de battre des records dans l’espace Blockchain et NFT.

***

Le jeu Axie Infinity est devenu la dernière sensation dans l’espace Blockchain. Plusieurs métriques récentes confirment la popularité croissante de ce jeu qui profite de jetons non fongibles (NFT) et qui rappelle les célèbres Pokémon.

Axie Infinity, qui est basé sur le modèle Play-To-Earn ou jouer pour gagner, a généré un volume de ventes de plus de 800 millions de dollars US au cours des 30 derniers jours. Le jeu en ligne, développé par le studio Sky Mavis, permet aux joueurs de réaliser un profit en achetant, en élevant et en vendant des animaux de compagnie numériques tokenisés appelés Axies.

Selon les données du site d’analyse NFT CryptoSlam, Axie Infinity a affiché un volume de ventes de 845 millions de dollars, uniquement pendant le mois d’août. Avec plus de 3,8 millions de transactions, ces chiffres placent le jeu comme le premier projet d’objets de collection numériques avec un 1,6 milliard de dollars de chiffre d’affaires total depuis son lancement en 2018.

Volume des ventes d’Axie Infinity USD au cours des 30 derniers jours – CryptoSlate

Axie Infinity continue de battre des records dans l’espace NFT

De plus, selon les données de Token Terminal, Axie Infinity a généré plus de revenus dérivés des frais que tous les autres protocoles de crypto-monnaie. Entre eux, réussi à surperformer le marché OpenSea, ainsi que les plateformes de financement décentralisé (DeFi) SushiSwap et PancakeSwap. Avec un total de 340 millions de dollars, le jeu n’a été battu que par Ethereum (485 millions de dollars).

Axie Infinity est également la collection NFT avec le plus grand nombre de commerçants et le plus grand nombre de ventes au cours des 30 derniers jours, selon Dappradar. Avec plus de 1,8 million de ventes parmi 332 000 marchands, les objets de collection du jeu ont même battu les célèbres – et très chers – CryptoPunks, ainsi que les NFT de la NBA.

Les objets de collection ennuyeux des singes, Bored Ape Yacht Club et Art Blocks se classent juste en dessous des classements de popularité de NFT, selon les données de DappRadar.

Meilleures collections NFT des 30 derniers jours -DappRadar

Début août, l’équipe du jeu a annoncé qu’elle avait atteint plus d’un million d’utilisateurs actifs du jeu dans le monde. Il y a quelques semaines à peine, nous avons signalé qu’Axie avait un record de près d’un demi-million d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Sans aucun doute, ces données parlent d’elles-mêmes du récent succès que connaît le jeu.

À ce titre, Axie Infinity dépose une partie de ses revenus dans une trésorerie communautaire gérée par les détenteurs d’AXS, le jeton natif du jeu, qui a également grimpé en flèche ces dernières semaines. Au cours du mois d’août, AXS a doublé sa valeur de 40 $ USD à un maximum de 81 $ USD pour l’avant-dernière semaine du mois. Actuellement, la crypto-monnaie se négocie autour de 73 $.

Lecture recommandée

Sources : Crypto Briefing, DailyHodl, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash