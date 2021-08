Game Dev refuse un contrat d’exploitation d’un demi-million de dollars

Recevoir un contrat d’édition d’un éditeur indépendant peut être un tournant pour un développeur indépendant. Mais lorsque l’équipe d’un homme Jakefriend a été approchée avec une offre d’investir un demi-million de dollars canadiens dans son jeu d’action-aventure dessiné à la main Scrabdackle, il a découvert que les termes du contrat pourraient le voir s’endetter à vie, perdant tous ses droits à son jeu, et même payer pour qu’il soit complété par d’autres avec son propre argent.

Dans un long fil de discussion sur Twitter, le développeur indépendant Jakefriend a expliqué les raisons pour lesquelles il avait refusé le contrat d’édition d’un demi-million pour son projet financé par Kickstarter, Scrabdackle. Ayant déjà levé 44 552 $ CA grâce au financement participatif, l’investissement aurait pu voir son jeu sortir en plusieurs langues, avec des tests d’assurance qualité complets, et lancé simultanément sur PC et Switch. Il lui suffisait de signer un contrat comprenant des clauses qui pourraient le laisser financièrement responsable de l’achèvement du jeu, tout en ne recevant aucun revenu s’il en violait les termes.

« J’ai refusé un contrat d’édition assez important aujourd’hui pour un investissement total d’environ un demi-million », commence le fil de Jake. Sans identifier l’éditeur, il poursuit : « Ils voulaient vraiment travailler avec moi, mais ne pouvaient pas voir ce qui était abusif dans les termes. Je ne suis pas sous NDA, tu veux en parler ? »

Au cours des 24 tweets suivants, le développeur expose les principaux problèmes du contrat, en se concentrant plus particulièrement sur le partage des revenus proposé. Alors que l’éditeur anonyme offrirait finalement une répartition 50:50 des revenus (bien que moins jusqu’à 10 % pour d’autres coûts divers, y compris – très étrangement – les taxes de vente internationales), cela ne se produirait pas avant 50 % des dépenses marketing (environ 200 000 $ CA/159 000 $ US) et l’intégralité de ses fonds de développement (65 000 $ CA me confirme Jake via Discord) a été récupérée par les ventes. Cela équivaut à environ 24 000 exemplaires du jeu, avant lesquels son développeur recevrait précisément 0% des revenus.

Même alors, explique le seul développeur de Scrabdackle, le contrat indiquait clairement qu’il n’y aurait aucun paiement avant 30 jours supplémentaires après la fin du trimestre suivant, avec une clause supplémentaire qui autorisait un autre délai de trois mois au-delà. Tout cela sans obligation légale de lui montrer leurs dossiers financiers.

Si Jake voulait contester les données de vente du jeu, il devrait demander un audit, qu’il devrait payer, qu’il y ait ou non des problèmes. Et s’il s’avérait qu’il y avait des écarts, il n’y aurait pas de pénalité financière pour l’éditeur, simplement l’obligation de payer le montant manquant – qu’il devrait espérer être suffisant pour couvrir le paiement de l’audit en premier lieu.

Une autre section du contrat expliquait qu’en cas de désaccord sur la direction du jeu, l’éditeur pourrait annuler et faire appel à un développeur tiers pour apporter les modifications que Jake ne ferait pas, aux frais personnels de Jake. Sans limite de dépenses sur ce chiffre.

Mais peut-être le plus surprenant était une section déclarant que si le développeur était trouvé en violation du contrat – quelque chose que Jake explique est défini de manière trop ambiguë – alors ils perdraient tous les droits sur leur jeu, ne percevraient aucun revenu de ses ventes, devraient rembourser tous les l’argent qu’ils ont reçu et de payer tous les coûts de développement ultérieurs pour que le jeu soit terminé. Et là encore, il n’y avait pas de limite supérieure à ce que ces coûts pouvaient être.

Il peut sembler évident que personne ne devrait jamais signer un contrat contenant des clauses aussi ridicules. Être responsable – au gré de l’éditeur – des coûts illimités pour terminer un jeu tout en étant également tenu de rembourser tous les fonds (probablement déjà dépensés), pour aucun revenu provenant des ventes du jeu… Qui accepterait jamais une telle chose ? Eh bien, comme me le dit Jake via Discord, énormément de développeurs indépendants, ont désespérément besoin d’un soutien financier pour terminer leur projet. Le contrat décrit dans ses tweets peut sembler flagrant, mais la réalité est que la plupart d’entre eux proposent des termes horribles pour les développeurs de jeux indépendants.

«Mes amis développeurs indépendants discutent fréquemment de ce que nous pouvons faire des contrats», dit-il, «et la seule chose qui les surprend à propos du mien est qu’il a touché tous les drapeaux rouges typiques au lieu de la plupart d’entre eux. Nous sommes tous extrêmement fatigués et découragés par la banalité d’une offre de contrat injuste. C’est injuste et c’est fatiguant.

Jake indique clairement qu’il ne pense pas que les personnes qui l’ont contacté étaient malveillantes, mais plutôt qu’elles étaient tout simplement trop habituées aux termes merdiques. “Je n’avais vraiment pas envie de me donner un mauvais accord avec les scouts et les producteurs à qui je parlais, mais je dois supposer qu’ils sont conscients des problèmes et sont simplement habitués à ce que ce soit la norme également.”

Depuis la publication du fil de discussion, Jake me dit qu’il a entendu beaucoup d’autres développeurs qui ont décrit les termes auxquels il s’est opposé comme étant “malheureusement trop familiers”. À un moment donné, le créateur de The Witness, Jonathan Blow, a répondu au fil en disant: “Je peux deviner qui est l’éditeur parce que j’ai vu des contrats équivalents.” Sauf que Jake est à peu près certain qu’il aurait tort.

« Le problème est si répandu », explique Jake, « que lorsque vous décrivez le pire des termes, tout le monde pense savoir de qui il s’agit et tout le monde a une hypothèse différente.

En assemblant cette pièce, j’ai contacté l’éditeur indépendant Mike Rose de No More Robots, pour voir s’il avait vu quelque chose de similaire, et en fait qui il pensait que l’éditeur pourrait être. “Honnêtement, cela pourrait être n’importe qui”, a-t-il répondu via Discord. “Quoi [Jake] décrit est tout à fait la norme. Tous les grands éditeurs que vous aimez, sa description est l’ensemble de leurs contrats.

C’est vraiment un point que Jake veut clarifier. En fait, c’est pourquoi il n’a pas identifié l’éditeur dans son fil. Plutôt que d’épargner leurs rougissements ou de nuire à ses opportunités futures, Jake explique qu’il l’a fait pour s’assurer que son expérience ne puisse pas être mise à profit par d’autres éditeurs indépendants. « Je ne veux pas laisser les autres avec des pratiques tout aussi mauvaises s’en tirer », me dit-il. “Dès que je dis ‘C’était SoAndSo Publishing’, tout le monde peut dire ‘Wow, je ne peux pas y croire, content que nous ne soyons pas comme ça’, et avoir le déni.”

J’ai également contacté quelques-uns des plus grands éditeurs indépendants, énumérant les principaux points de discorde dans le fil de discussion de Jake, pour voir s’ils avaient des commentaires. La seule entreprise qui a répondu au moment de la publication était Devolver. On m’a dit,

« Les contrats de publication impliquent des dizaines de variables et un développeur doit à juste titre refuser les points et les clauses qui le mettent mal à l’aise ou dont il profite dans ce qui devrait être une relation équitable avec son partenaire – éditeur, investisseur ou autre. La part de revenu et la récupération en particulier doivent être pesées sur des facteurs tels que l’investissement, le risque et les opportunités pour les deux parties et finalement atterrir sur quelque chose où tout le monde a l’impression de recevoir un juste coup sur ce qui a été mis en avant dans le projet. Bien que je n’aie pas vu le contrat complet et le contexte, la plupart des points que vous avez placés ici ne sont pas une pratique standard pour notre équipe.

Où cela laisse-t-il Jake et l’avenir de Scrabdackle? “Les fonds Kickstarter ne paient qu’à peine mes frais pour les 10 prochains mois”, a-t-il déclaré à Kotaku. « Il n’y a donc pas de port Switch ou de budget marketing à proprement parler. Néanmoins, je me sens plus motivé que jamais à faire cavalier seul.

J’ai demandé s’il envisagerait toujours un contrat d’édition plus raisonnable à ce stade. « C’était un projet de loisir qui n’est devenu quelque chose de plus lorsque la demande populaire d’une communauté incroyable et nombreuse s’est ralliée pour que je construise une campagne de financement participatif… Un éditeur peut offrir beaucoup à un projet indépendant, et une bonne affaire est la différence entre gamedev être un an ou une carrière à long terme pour moi, mais cela ne vaut pas la livre de chair qu’on m’a demandé.