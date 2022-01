Game Giant Konami rejoint NFT Race, pour lancer avec la franchise de jeux vidéo Castlevania

Le géant du jeu vidéo Konami lance une vente aux enchères NFT pour commémorer la franchise « Castlevania ». La boîte comprendra 14 fiches, des fichiers audio et des affiches montrant des scènes des premiers jeux Nintendo. La vente aux enchères débutera la semaine prochaine, le 12 janvier 2022.

Konami se lance avec les NFT commémoratifs de Castlevania

Le portail en ligne de la collection Castlevania 35e anniversaire NFT a été dévoilé par Konami jeudi. La collection sera vendue aux enchères sur le marché NFT Opensea. Les NFT de Konami rendront hommage à la franchise, qui a débuté avec le jeu Nintendo Entertainment System « Castlevania » en 1986. (NES).

La collection NFT comprend des scènes de diverses entrées de séries de la NES et de son équivalent japonais, la Famicom. Les graphismes originaux en pixels du château de Dracula, l’affiche du jeu Title Boy Advance « Castlevania: Circle of the Moon » et l’audio de la chanson thème récurrente « Vampire Killer » font partie des autres jetons de la collection.

Contrairement à d’autres jetons de sociétés de jeux non fongibles, ces NFT n’auront aucune utilité dans le jeu. Ce sont simplement des babioles pour commémorer le 35e anniversaire de la série.

# 悪 魔 城 ド ラ キ ュ ラ シ リ ー ズ 35 周年 を 記念 し て 、 過去 作品 の ゲ ー ム シ ー や BGM 、 メ イ ン ビ ジ ュ ア ル ル 等 を 用 い た NFT ア ー ト

NFT 全 14 種 各 1 点 ず つ。 詳細 は 公式 サ イ ト で ご 確認 く だ さ い。 https://t.co/AZXKsPCvm2

ー ク シ ョ ン は 1 月 13 日 7 よ 予 定 で す! #Castlevania pic.twitter.com/B7dVK5ZYwo – KONAMI ナ ミ 公式 (@ KONAMI573ch) 6 janvier 2022

D’autres sociétés de jeux ont sauté sur les NFT

Plusieurs sociétés de jeux s’intéressent au NFT. Ubisoft, Square Enix, Electronic Arts et GameStop ont annoncé leur intention de mettre en œuvre des produits et services NFT, ou ont des plans provisoires pour le faire.

Ubisoft a déjà publié NFT pour une utilisation dans Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sur un PC (PC). La mesure a été réprimandée pour les aspects NFT et pour la convivialité des produits NFT.

Les nouvelles de Konami coïncident avec la récente révélation de SEGA selon laquelle il pourrait abandonner ses plans NFT en raison d’une mauvaise réception. SEGA a dévoilé pour la première fois ses plans pour le NFT en mars 2020.

Certains joueurs de jeux vidéo ont taquiné les débuts de Konami dans l’espace NFT. Les conversations sur les NFT de l’entreprise se sont propagées sur les réseaux sociaux depuis jeudi.

