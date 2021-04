Game Of Thrones: 10e anniversaire de la célébration du fer annoncée ⋆ .

Anniversaire du 10e anniversaire de Game of Thrones: une célébration d’un mois de fer annoncée

Avril marque le 10e anniversaire de Game of Thrones, la série HBO était un événement monumental dans la culture pop. Le réseau lancera une célébration d’un mois pour commémorer le spectacle. L’événement débute avec une page de mise en lumière sur HBO Max où ils peuvent participer à un trône «Mara» à regarder en frénésie, trouver plus de contenu dans les coulisses et rechercher des produits en édition spéciale. Découvrez la promo dans le lecteur ci-dessous!

Le HBO Max Game of Thrones page de projecteurs, organise une expérience pour chaque niveau de fandom. Les fonctionnalités incluent une introduction au monde et aux personnages pour les nouveaux fans, mais se penchent également sur des options de spoiler pour la montre des fans du noyau dur. Les abonnés pourront visionner des collections d’épisodes axées sur l’ensemble de la série. Ils peuvent suivre la Mère des Dragons sur son chemin vers le trône de fer, voyager avec Arya à Braavos, revisiter les meilleures batailles, et plus encore. Plus de 150 vidéos d’extras des coulisses, d’interviews, de clips et de bandes-annonces sont disponibles pour l’événement. Enfin, d’autres tarifs bonus sont disponibles sur la plate-forme de streaming!

Regarder le Game of Thrones MaraThrone avec tous les épisodes de la première saison diffusés sur HBO2 à partir de 10 h HE, à partir du 10 avril sur HBO Max. Ce marathon met les fans au défi de regarder les 73 épisodes de la série afin de collecter des fonds pour certaines organisations caritatives mondiales. Les membres de la distribution se diviseront en factions fandom pour soutenir l’une des dix causes. Les organisations comprendront Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), l’UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League et The Trevor Project. Une sélection spéciale de fans et d’influenceurs recevra un kit MaraThrons personnalisé avec des essentiels de frénésie.

Warner Bros. Consumer Products et ses partenaires de licence ont une sélection anniversaire de produits en édition spéciale dont la sortie est prévue. Une gamme de bières inspirées de la série de Mikkeller, la société de bière artisanale danoise, sera disponible pour votre MaraThrone. Leur premier brouillon à apprécier lors de votre re-montre s’appelle «Iron Anniversary IPA». Et bien sûr, Funko proposera de nouvelles figurines de collection exclusives en vinyle, y compris un nouvel assortiment en édition limitée à texture de fer de la pop! objets de collection en vinyle. Et de nouvelles figurines basées sur Arya Stark, Khal Drogo et bien d’autres seront disponibles en précommande dès maintenant chez les détaillants du monde entier.

D’autres offres intéressantes pour célébrer les 10 ans de Westeros incluent des couples surprenants qui ont organisé des cérémonies sur le thème de Westeros avec des cadeaux d’anniversaire à thème comme Trônes– des tonneaux de vin de marque et des calices personnalisés! Ils enverront également des gâteaux conçus en partenariat avec des boulangeries locales pour représenter le Game of Thrones maisons de Targaryen, Stark et Lannister.

Nous sommes à la mode pour cet événement et excités pour le prochain spectacle Maison du dragon pour commencer la production cette année.