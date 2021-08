Game of Thrones a causé des problèmes de santé mentale à Kit Harington

in

Le moment qui a le plus affecté sa santé mentale au cours de la série a été le intervalle entre la mort et la résurrection de Jon Snow dans le deuxième chapitre de la sixième saison. Il a décrit ce moment comme “La période la plus sombre”. “Ce n’était pas une très bonne période de ma vie”, a déclaré Harington. Beaucoup de gens le font dans la vingtaine “, a-t-il déclaré.

– (HBO)

Il a également déclaré qu’à la fin de la série, il lui était difficile de sortir vers le public car les gens lui criaient dans la rue : “Es-tu mort ?” ça lui a coûté du travail gardez les apparences aux autres et contrôlez votre névrose.