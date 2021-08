Game of Thrones a causé des séquelles et des problèmes mentaux à Kit Harington – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Personne ne peut nier que Game of Thrones était une série difficile et difficile pour quiconque a réussi à s’impliquer trop. Des lecteurs avides qui ont commencé à consommer les livres il y a deux décennies et qui, depuis lors, ont vécu avec leur âme dans un fil en attendant la suite de l’histoire ; même les téléspectateurs d’une série qui a causé un traumatisme avec “The Red Wedding” et d’autres épisodes désagréables à regarder. Par conséquent – parlant sérieusement – il ne serait pas difficile de comprendre que les acteurs de la distribution ont également vécu une sorte d’intensité qui leur a laissé des séquelles. C’est ce qui est arrivé à Kit Harington qui prétend que « Thrones » était la cause de bon nombre de ses problèmes mentaux et émotionnels.

L’acteur a récemment parlé au Jess Cagle Show de SiriusXM de son prochain retour triomphal sur les écrans avec un projet majeur. Bien sûr, il fait référence aux Eternals de Chloe Zhao, l’épopée chorale de Marvel Studios. Avant de poursuivre, cependant, il a également réfléchi à la nature violente d’une série qui nous a tous émus de différentes manières, au fil des ans.

“Je suis passé par des problèmes mentaux et des problèmes de santé après Game of Thrones et tout au long de la fin pour être honnête”, a déclaré l’acteur. “Je pense que c’était principalement à cause de la nature de la série et de tout ce que j’y avais fait pendant des années.”

Sans aucun doute, le personnage de Harington dans la série a eu recours à des efforts qui sont allés au-delà du physique. Le bâtard Jon Snow était l’un de ces personnages qui ont dû faire l’expérience de la mort, de la résurrection et de la confrontation de batailles brutales et viscérales qui resteront à jamais dans les annales de la télévision.

Outre Snow, il allait passer de relégué dans une famille royale à l’héritier des Sept Royaumes. En fin de compte, son personnage, qui était décrit à tout moment pour s’asseoir sur le trône de fer, est tombé amoureux d’un ennemi que personne n’a vu venir et a dû se faire justice lui-même et, à la fin, revenir au même endroit où son voyage avait commencé. .

Kit Harington dit que la décision qu’il a prise après la fin de Game of Thrones de prendre le temps de se concentrer sur lui-même est sans aucun doute l’une des meilleures qu’il ait prises. Juste au moment où l’acteur était prêt à retourner à l’action, la pandémie a atterri dans la vie de tout le monde, prolongeant ses vacances auto-imposées. Désormais, l’acteur s’apprête à revenir avec un blockbuster familial et un épisode d’une série romantique (Modern Love).

“Vous ne devriez pas vivre dans cet endroit intense tout le temps”, a-t-il déclaré. “Pourquoi ne pas faire quelque chose pour se débarrasser du poids? Pourquoi ne pas faire quelque chose d’amusant ?

