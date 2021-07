Game Of Thrones dit bonjour à deux nouveaux projets dérivés et adieu à un autre

En ce qui concerne le projet dérivé qui a obtenu la hache, les fans qui espèrent une série d’action en direct se déroulant à Flea Bottom à King’s Landing n’ont pas de chance, car ce projet ne serait plus en développement, bien que cela ait également été dit être le projet le moins avancé dans la phase de développement par rapport à d’autres projets. Lorsque les rapports ont fait état pour la première fois d’un spin-off de Flea Bottom, il a simplement été décrit comme une série préquelle, ce qui aurait signifié avant que Danaerys ne le rôtisse dans l’avant-dernier épisode de Game of Thrones, et ne présentant peut-être aucun visage familier.

La série basée sur Flea Bottom est le seul spin-off de Game of Thrones en développement qui a apparemment été supprimé au moment de la rédaction, ce qui signifierait 9 Voyages (ou Sea Snake, centré sur Lord Corlys Valaryon, qui a été choisi pour le Dance of the Dragons-ère de House of the Dragon) et 10 000 navires (centrés sur la princesse guerrière Nymeria) sont vraisemblablement toujours en préparation.

Bien sûr, cela ne signifie pas que l’un ou l’autre projet est garanti de recevoir une commande en série, et il en va de même pour tout nouveau projet animé. Alors, pourquoi est-ce si important que l’un des projets animés puisse apporter l’Empire d’or de Yi Ti à HBO Max ? Yi Ti n’est probablement pas un endroit familier, même pour les fans les plus passionnés de l’émission Game of Thrones, mais c’est l’un des endroits visités par le serpent de mer lors de ses voyages.

Tout comme Westeros s’est inspiré de l’Europe médiévale, Yi Ti s’inspire de la Chine impériale et est considérée comme l’une des sociétés les plus avancées et les plus anciennes du monde de Game of Thrones. Espérons que cela signifierait moins de guerre civile détruisant le royaume comme ce qui est arrivé à Westeros (avec une touche d’Essos) dans Game of Thrones, mais le ciel peut être la limite en matière d’animation.