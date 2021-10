Game of Thrones, Money Heist, Breaking Bad parmi les 100 meilleures séries télévisées de la BBC du 21e siècle

En publiant la liste des 100 meilleures séries télévisées du siècle, BBC Culture a écrit dans un tweet que 206 critiques de 43 pays à travers le monde ont examiné et voté les séries télévisées de la liste.

La série télévisée Game of Thrones qui a régné sur le cœur et l’esprit de son public pendant des années d’affilée a trouvé sa place parmi les 100 plus grandes séries télévisées du 21e siècle, une liste préparée par BBC Culture. Game of Thrones qui s’étale sur sept longues saisons a trouvé une place dans la liste convoitée avec ses autres contemporains populaires comme Breaking Bad et La Casa De Papel ou Money Heist. L’inclusion de Money Heist avant même la sortie de sa dernière saison dans la liste témoigne du culte et de la dévotion que la série a suscités chez des millions de ses fans à travers le monde, a rapporté l’Indian Express.

La liste des 100 meilleures séries télévisées organisées par BBC Culture comprend également des favoris récents comme The Crown, Stranger Things, Narcos, Chernobyl, Fleabag et Schitt’s Creek. L’une des séries télévisées américaines les plus anciennes, Grey’s Anatomy, a également trouvé sa place sur la liste BBC Culture. En tête de liste se trouve la série HBO The Wire qui mettait en vedette des acteurs comme Dominic West, John Doman, Idris Elba, Frankie Faison entre autres et a été diffusée pour la première fois à la télévision en 2002. The Wire à partir de 2002 a duré à la télévision jusqu’au 2008 s’étalant sur six longues années et consolidant un public fidèle. Aux deuxième et troisième places de la liste convoitée se trouvent les drames d’époque Mad Men et Breaking Bad.

En publiant la liste des 100 meilleures séries télévisées du siècle, BBC Culture a écrit dans un tweet que 206 critiques de 43 pays à travers le monde ont examiné et voté les séries télévisées de la liste. Alors que Breaking Bad a trouvé la troisième place sur la liste de la BBC, Game of Thrones a été classé à la sixième position et Money Heist au 43e rang de la liste.

Parmi les autres noms célèbres de la liste de la BBC figuraient How I Met Your Mother (86e rang), Planet Earth (73e rang), Orange is the New Black (65e rang), House of Cards (60e rang) entre autres.

