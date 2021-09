Game of Thrones Mountain veut combattre Mike Tyson : “Ce serait un honneur de ressentir son pouvoir”

La star de Game of Thrones, Hafthor Björnsson, dit que ce serait un honneur de ressentir la puissance de Mike Tyson sur le ring de boxe, après ses débuts dans la boxe, maintenant l’acteur islandais semble excité de monter sur le ring et d’affronter de grands interprètes de ce sport.

A 32 ans, qui a été proclamé “l’homme le plus fort du monde”, a déclaré dans un dialogue avec le journal The Sun qu’il n’excluait pas la possibilité d’une confrontation avec la légende Mike Tyson, qui à 55 ans montre encore sa grande puissance dans les poings. .

The Mountain a fait ses débuts face au Britannique Steven Ward, un rival de 60 kilos en moins mais qui est un boxeur professionnel (13-1-0, 4 KO). Le combat d’exhibition s’est terminé par un match nul, mais l’acteur islandais a réussi à faire trébucher Ward au deuxième tour avec un coup de poing.

Hafpór Júlíus Björnsson, The Mountain de Game of Thrones, a déclaré qu’il voulait combattre Mike Tyson.

Björnsson a reconnu qu’il devait perdre sa peur de monter sur le ring et qu’il devenait très nerveux avant chaque combat : « Les premières fois que j’étais sur le point de m’entraîner, j’étais nerveux parce que je savais qu’ils allaient me frapper au visage, ce n’est pas très agréable. Mais maintenant, c’est plus comme si je suis excité, parce que j’aime ça. Je ne veux pas être le gars allongé par terre et c’est ma plus grande motivation”.

