Game Of Thrones Prequel House Of The Dragon de HBO arrête la production suite à un test COVID positif

La production sera retardée de deux jours car le membre d’équipage testé positif passera en mode quarantaine, tout comme ceux qui étaient en contact étroit avec la personne, conformément aux directives du protocole COVID. Un retard de deux jours peut sembler peu, mais avec une émission aussi chère, toute pause est un gros problème, et encore plus lorsqu’elle concerne la santé de quelqu’un. Et, touchez à tout le bois possible, ce n’est peut-être pas le seul test COVID qui revient positif à l’avenir.