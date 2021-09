Game of Thrones Prequel Show ajoute sept autres au casting ⋆ 10z viral

Le monde de Westeros continue de grandir alors que le tant attendu Game of Thrones préquelle, Maison du Dragon, ajoute plus de membres à son clan. HBO a annoncé que sept nouveaux membres ont rejoint le casting de la série dramatique très attendue, dont Ryan Corr, Salle Jefferson, David Horovitch, Graham McTavish, Matthieu Needham, Bill Paterson, et Gavin parle. Ces sept nouveaux membres de la distribution rejoignent une distribution déjà empilée pour la série, dont la première est prévue en 2022.

Ces nouveaux membres de la distribution joueront une variété de personnages dans l’univers de Thrones, dont Corr dans le rôle de Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong, l’homme le plus fort des Sept Royaumes ; Hall en tant que jumeaux Lord Jason et Tyland Lannister, seigneurs et politiciens de Casterly Rock; et Horovitch en tant que Grand Mestre Mellos, conseiller du roi Viserys. Pendant ce temps, McTavish, qui s’apprête déjà à rejoindre Le sorceleur pour sa dernière saison, jouera Ser Harrold Westerling, membre de la Kingsguard, dans House of the Dragon. Le reste du casting est complété par Needham dans le rôle de Larys Strong, fils du Master of Laws; Paterson en tant que Lord Lyman Beesbury, Master of Coin au conseil de Viserys; et parle comme Lord Lyonel Strong, Maître des Lois et Lord de Harrenhal.

Image via HBO

CONNEXES: Olivia Cooke sur le drame policier « Naked Singularity » et la réalisation de la série préquelle « Game of Thrones » « House of the Dragon »

Les nouveaux membres de la distribution rejoignent le déjà annoncé Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, et Rhys Ifans pour un casting vraiment débordant de talent. Ensemble, ils raconteront une histoire se déroulant cent ans avant Game of Thrones, de la maison Targaryen et de la guerre civile qui deviendra la Danse des dragons.

La série de dix épisodes, dont la production a commencé en avril (et s’est ensuite arrêtée brièvement en juillet), a été créée par Ryan Condal et Martin Gérardis, avec Condal et Miguel Sapochnik en tant que co-showrunners et producteurs exécutifs aux côtés Vince Gerardis et Ron Schmidt. Sapochnik devrait diriger le pilote, ainsi que plusieurs autres épisodes, avec Sara Lee Hess servir d’écrivain et Claire Kilner, Geeta V. Patel, et Greg Yaitanes en tant qu’administrateurs supplémentaires.

House of the Dragon devrait actuellement sortir sur HBO et HBO Max en 2022.

