Game Of Thrones ramène certains personnages bien-aimés d’une manière inattendue

Selon The Hollywood Reporter, le cerveau de Game of Thrones lui-même, George RR Martin, travaille actuellement sur un spectacle en direct pour Broadway, le West End de Londres et l’Australie, qui ramènera presque certainement certains des personnages que nous aimions et aimions. haine, de la série. Martin travaille avec le dramaturge primé Duncan MacMillan (1984), ainsi que le réalisateur acclamé Dominic Cooke (The Courier), sur le spectacle, qui provient des producteurs Simon Painter et Tim Lawson (The Illusionists).

Bien que cela semble déjà très intriguant, on dit que la production se concentre sur un événement de la tradition GOT qui n’a jamais été montré ou exploré en profondeur. Préparez-vous à en savoir plus sur The Great Tourney à Harrenhal! La description officielle de l’émission dit: