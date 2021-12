Game Of Thrones Studio Tour annonce la date d’ouverture du 4 février en Irlande du Nord

Warner Bros. Themed Entertainment a annoncé que sa très attendue tournée des studios Game of Thrones aux Linen Mill Studios de Banbridge, en Irlande du Nord, ouvrira ses portes le 4 février 2022. Les billets, qui doivent être achetés avant les visites, sont désormais disponibles à l’achat sur ce site officiel.

Dans un communiqué, le directeur général du tourisme d’Irlande, Niall Gibbons, a déclaré: « Au cours de la dernière décennie, l’Irlande du Nord a accueilli des fans du monde entier dans le » monde réel de Westeros « –qui abrite des paysages, des côtes et des montagnes époustouflants. qui ont figuré dans certaines des scènes les plus mémorables de la série… la nouvelle tournée des studios de Game of Thrones offrira aux fans une occasion fantastique d’aller dans les coulisses et de s’immerger dans les décors, les accessoires et les costumes utilisés dans la série. les Sept Royaumes à la vie, à l’endroit où tout a commencé. » De nombreux sites ruraux magnifiques de la série fantastique ont été tournés en Irlande du Nord, notamment sur Kings Road, les îles de fer et Winterfell.

Cette annonce intervient au milieu d’une vague d’activités au sein de la franchise globale GoT. Rien que cette semaine, Steve Conrad (Patriot, Perpetual Grace LTD) a été annoncé comme scénariste et producteur exécutif de la série préquelle Tales of Dunk and Egg, et plus encore du côté du thé renversé, un nouveau livre sur HBO a révélé que Game Le créateur des trônes, George RR Martin, n’était pas satisfait des trois dernières saisons de la série originale.

En plus de la série récemment annoncée, de nombreuses autres retombées sont en cours de développement. Le premier, House of the Dragon, devrait faire ses débuts sur HBO en 2022.

Si vous n’êtes pas sûr de voyager à l’étranger pour le moment, les lecteurs américains peuvent également envisager de faire le pèlerinage pour une nuit dans la maison où Home Alone a été filmé en 1990.