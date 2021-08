Game Of Thrones Vet assumera le rôle de Brad Pitt pour une interview avec l’émission de télévision Vampire

in

Bien que l’on ne sache actuellement pas quand le reste de la distribution sera complété, il est probable que d’autres nouvelles seront révélées dans les mois à venir alors que la production commencera à s’intensifier. Une chose que l’on peut dire maintenant, cependant, c’est qu’il sera intéressant de voir ce que le vétérinaire de Game of Thrones fait avec le personnage emblématique de Brad Pitt. Si quoi que ce soit, Jacob Anderson est sûr de s’approprier le rôle. On croise les doigts pour que nous obtenions bientôt plus d’informations sur la série.

En attendant, vous pouvez consulter l’interview de Neil Jordan avec le vampire sur YouTube et vous délecter de la combinaison délicieusement sombre de Pitt et Tom Cruise.