Game Pass de PlayStation : ce que nous savons jusqu’à présent | Nouvelles de GameSpot

Dans cette vidéo, DeVante parle de la planification par PlayStation d’un nouveau service d’abonnement pour concurrencer le Xbox Game Pass, avec la possibilité de jouer aux jeux originaux PlayStation 1, 2, 3 et PSP sur, très probablement, la PS4 et 5. Selon Bloomberg , ce service porte le nom de code Spartacus et devrait être lancé au printemps 2022.

DeVante parle également de la fuite du skin Santa Clause de Battlefield 2042 qui ne vient pas réellement dans le jeu. Selon DICE, les skins ont été développés en tant qu’options, mais « nous n’avons actuellement pas l’intention de les utiliser tous ce jour férié ».

Plus tard dans la vidéo, EA Sports révèle que les mises à jour du mode Franchise Madden 22 n’ont pas été annulées.