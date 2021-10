Game Pass et PS5 seront parmi nous en décembre

Image: Innersloth

Mieux vaut tard que jamais, n’est-ce pas? Un an après l’explosion de Among Us pendant la pandémie, et trois ans après sa première sortie sur Steam, la simulation de meurtres d’Innersloth arrive enfin sur les consoles PlayStation et Xbox le 14 décembre.

Sur PS4 et PS5, le jeu « est livré avec tout le contenu précédent, une multitude de nouvelles mises à jour et un cosmétique exclusif Ratchet & Clank à l’avenir », a écrit le studio dans un article sur le blog PlayStation. Sur Xbox One et Xbox Series X/S, Among Us sera disponible via Game Pass. Toutes les versions du jeu prendront en charge le jeu croisé entre elles et coûteront 5 $ à l’achat. Espérons que Microsoft suive l’exemple de Sony et jette un Gears of War Lancer, ou au moins le casque de Master Chief.

Parmi nous a commencé sur mobile et PC lors de sa sortie en 2018, mais n’a pas trouvé un public énorme avant le début des blocages de COVID-19 au début de 2020. En août, il avait touché plus de 400 000 joueurs simultanés sur Steam seul, en partie grâce à la prémisse simple et facilitant le drame multijoueur qui était parfait pour les flux Twitch. En octobre, même la représentante Alexandria Ocasio-Cortez y jouait.

Les développeurs d’Innersloth ont déjà expliqué qu’ils n’étaient pas préparés à l’afflux soudain de joueurs du jeu et se sont depuis battus pour le mettre à jour avec un nouveau contenu et le porter sur plus de plates-formes. Le jeu est arrivé sur Switch en décembre dernier, mais est resté une console exclusive sur l’ordinateur de poche hybride de Nintendo depuis lors. Cela va enfin changer dans quelques mois seulement.

En attendant, Innersloth a annoncé une prochaine collaboration avec Epic Games à Fortnite. La bataille royale gratuite a publié un mode Imposteurs sorti tout droit de Among Us au cours de l’été, mais n’a crédité le jeu indépendant que la semaine dernière. Heureusement, les marques se sont depuis maquillées.