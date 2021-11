Game Pass Gem: Unpacking est le genre de jeu auquel vous auriez aimé penser

Je n’avais aucun intérêt pour le déballage. Un jeu sur le fait de sortir des objets de boîtes pour remplir de nouveaux appartements et maisons ne m’a pas du tout excité. Le jeu avait l’air assez sympa, et je l’avais vu dans au moins un événement de diffusion en continu, mais sa sortie en novembre, alors que j’avais un million et une autre choses à couvrir, a cimenté dans mon esprit le fait que c’est celui que je voudrais ignorer tout simplement. Puis la magie du Game Pass a pris le dessus, j’ai installé Unpacking sur un coup de tête, et je n’arrive pas à croire que je prends autant de plaisir à poser de la vaisselle.

Pour être clair, je n’ai même pas encore lu l’un des livres photo du jeu, donc je n’ai pas encore vu comment se déroule la subtile narration environnementale (bien que le jeu fasse déjà un excellent travail sans dire un seul mot), mais Je voulais juste vous donner un petit coup de pouce pour essayer ça le plus tôt possible.

Essentiellement, on vous donne une pièce ou plusieurs pièces à remplir de trucs. Vos trucs. Des choses qui vous ont accompagné d’une maison et d’une vie antérieures et qui doivent maintenant avoir une place dans votre nouvelle maison. Cliquez sur une boîte en carton et un élément est révélé, puis vous pouvez placer cet élément dans votre chambre/maison, où vous le souhaitez, dans une certaine mesure.

Ces éléments doivent être placés dans un endroit approprié, sinon le jeu vous fait honte avec des reflets rouges qui montrent votre incapacité à ranger les choses comme un adulte qui fonctionne correctement devrait être capable de le faire. Va te faire foutre, jeu ! Pourquoi ne puis-je pas ranger le couteau massif sur l’égouttoir dans la cuisine ? C’est facile d’accès si je veux couper une patate douce en deux et fait de la vaisselle un jeu potentiellement mortel.

J’ai vu pas mal de gens dire à quel point Unpacking est un bon jeu relaxant, mais je l’ai trouvé tout sauf. D’une part, je veux que les chambres soient parfaites. Les livres doivent être rangés par ordre de taille, les chaussures doivent être soigneusement rangées, les jeans pliés, les chemises boutonnées accrochées, les chaussettes au même endroit. Et cette marque du mur doit être recouverte d’une affiche ou d’un cadre photo.

Et bon Dieu, s’il vous plaît, laissez-moi rassembler toutes les choses pour faire du thé et du café. Je ne supporterai tout simplement pas d’avoir le sucre dans un placard différent du café. Et pourquoi dois-je choisir lequel de mes jouets d’enfance doit être placé sur une étagère et d’autres cachés ? Je pense à une erreur que j’ai faite en écrivant ceci. Je pense inconsciemment que je suis devenu la personne à qui j’ai eu affaire. Sont-ils tristes que j’aie rangé la peluche cochon ? Je pense qu’ils le sont probablement. Je suis désolé. Il n’y avait tout simplement pas de place.

En bref, essayez Unpacking. C’est la beauté du Game Pass à mes yeux. Oui, c’est un excellent rapport qualité-prix, mais c’est aussi un service qui vous permet d’essayer des choses que vous auriez pu ignorer autrement. 15 £ n’est en aucun cas une richesse, mais vous pourriez hésiter à cela pour ce qui semble être un travail chargé. J’ai vu une fraction de ce que Unpacking a à offrir, mais je suis déjà jaloux de ne pas avoir eu l’idée moi-même. C’est le genre de jeu dont vous vous moqueriez avant d’essayer par vous-même.

Avis de non-responsabilité : testé sur Xbox Series X et PC. Également disponible pour Xbox One, Xbox Series S et Nintendo Switch.