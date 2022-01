Game Pass obtient trois nouveaux jeux surprise sur Xbox, PC et Cloud

Parce que Microsoft Je ne pensais clairement pas que c’était Pass de jeu Xbox l’offre était déjà assez décente, la société vient d’ajouter une surprise trois autres jeux au service sous la forme de magnifiques puzzles dessinés à la main de Gorogoa, l’action-aventure naufragée d’Olija et le puzzle-plateforme à défilement horizontal 2.5D de Le piéton.

Examinons-les un par un : tout d’abord, c’est Gorogoa, un jeu de puzzle d’Annapurna Interactive qui se présente comme « une évolution élégante du genre du puzzle, racontée à travers une histoire magnifiquement dessinée à la main, conçue et illustrée par Jason Roberts ».

Le gameplay de Gorogoa est entièrement original, composé de panneaux richement illustrés que les joueurs organisent et combinent de manière imaginative pour résoudre des énigmes. Il se présente comme impeccablement simple, mais d’une complexité satisfaisante.

Découvrez une bande-annonce ci-dessous et consultez sa liste Microsoft Store ici.

Ensuite, il y a Olija : un jeu sur la quête de Faraday, un homme naufragé puis piégé dans le mystérieux pays de Terraphage. « Armé d’un harpon légendaire, lui et d’autres naufragés tentent de quitter ce pays hostile pour retourner dans leur pays d’origine », lit-on dans un texte de présentation.

« Grâce à une exploration aventureuse, une narration et des combats acérés, le joueur découvrira un monde étrange et ses habitants, dont Olija, une femme énigmatique à laquelle Faraday se retrouve lié au fil du temps. »

Le titre est inspiré des contes de cape et d’épée et des jeux d’aventure cinématographiques des générations passées, donc si vous aimez les vieux jeux LucasArts, par exemple, celui-ci peut être fait pour vous.

Consultez la page Microsoft Store du jeu ici et regardez une bande-annonce ci-dessous.

Enfin, The Pedestrian vous demande de réorganiser et de reconnecter les panneaux publics afin d’explorer et de progresser dans chaque environnement engageant.

Cela a été quelques mois forts pour les baisses furtives sur Xbox Game Pass; vers la fin de l’année dernière, nous avons également eu la confirmation qu’Aliens: Fireteam Elite rejoignait le service avant sa grande mise à jour de la saison 2, Generation Zero est sorti de nulle part et le joyau indépendant Townscaper est également arrivé sur Xbox et PC.

Si vous avez réussi à vous procurer une nouvelle Xbox Series S/X, ou un PC décent, pendant les vacances, nous vous disons bon courage en essayant de suivre tous ces jeux.