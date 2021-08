Game Pass ‘The Ascent est impossible à lire sur Xbox Series X/S

Image : Géant néon / Kotaku

C’est le timing parfait pour un jeu comme The Ascent. Il n’y a pas grand-chose d’autre à sortir en ce moment, il y a donc plus d’incitations à franchir sa lente ouverture pour accéder à une partie du gameplay plus volumineux dans la moitié arrière du jeu. Il est également sur Game Pass pour PC et Xbox, vous pouvez donc y entrer, l’essayer et rebondir avec un investissement initial minimal. Il y a juste un problème : l’action-RPG cyberpunk est un casse-tête à jouer sur console.

Oui, le jeu est un peu janky. Non, la prise de vue de haut en bas à deux sticks n’est pas géniale. Mais le vrai problème est que le jeu est un gâchis visuel pour naviguer sur un écran de télévision conventionnel avec des tonnes de texte limite impossible à lire. Aucun de ces problèmes n’est exactement nouveau. Moi et d’autres nous sommes plaints des polices minuscules depuis des années maintenant. Et il est clair que, alors que les fabricants de consoles ont essayé de rendre le portage de jeux à partir d’un PC plus facile que jamais, en particulier du côté Xbox, les jeux eux-mêmes sont rarement optimisés pour quiconque ne joue pas avec un clavier et une souris tout en étant assis à deux pieds d’un âne géant. moniteur d’ordinateur.

L’Ascent a cependant joué un rôle important dans la campagne marketing de Microsoft sur la Xbox Series X/S. La société l’a classé comme l’une de ses “plus grandes gammes de jeux exclusifs de tous les temps” et a clairement pensé qu’il valait également la peine de le verrouiller en tant que titre Game Pass du premier jour. Et, regardez, trois heures plus tard et je suis toujours en train de m’amuser discrètement et morbide fasciné par les détails oppressants et la densité de la vision de Neon Giant sur le cyberpunk. En même temps, je n’ai presque aucune idée de ce qui se passe ou de comment fonctionnent ses systèmes de progression car je ne peux rien lire à l’écran :

Bien que The Ascent ait une option d’affichage dans le menu des paramètres pour augmenter la taille du recto, cela ne semble fonctionner que pour les sous-titres des cinématiques. Les conversations ambiantes dans le reste du monde et une cascade de menus RPG-lite restent incompréhensibles. À quelques reprises, je me suis approché et me suis tenu directement devant mon téléviseur de 50 pouces pour lire un texte de saveur ou comparer les statistiques sur les nouvelles armures de la boutique. La plupart du temps, j’ignore complètement l’histoire et je vide des points de compétence dans des statistiques aléatoires. Plusieurs personnes me disent que c’est une façon parfaitement réalisable de jouer et de battre le jeu. C’est aussi, franchement, une façon décevante de jouer.

Il y a d’autres défauts avec la version console. Le multijoueur a été un peu le bordel. Il n’y a pas non plus de fonctionnalités visuelles de lancer de rayons ou de DLSS (super apprentissage en profondeur) pour le moment, bien qu’elles soient bientôt ajoutées. Cependant, je peux accepter ces compromis pour avoir la possibilité de jouer à un Diablo de science-fiction crasseux dans le confort de mon canapé. Peut-être qu’un jour ce sera une vraie option. Pour l’instant, vous pouvez me trouver en train de surfer sur les wikis The Ascent pour avoir une idée de ce qui se passe réellement en dehors de tous les pillages et tirs augmentés.