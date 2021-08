Game Studio Dunks sur Cyberpunk 2077 tout en expliquant le retard

Comme avec Black Desert Online, Crimson Desert présente d’excellents visages de jeux vidéo. Capture d’écran : Pearl Abyss

Si les joueurs vont dunk sur Cyberpunk 2077, ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres studios de jeux ne le fassent aussi. Le créateur de Black Desert Online, la sud-coréenne Pearl Abyss, a annoncé un report de son prochain jeu en monde ouvert Crimson Desert, jetant de l’ombre sur le lancement désastreux de CDPR en 2020.

Pearl Abyss indique clairement qu’ils n’ont pas l’intention de laisser leur jeu sortir inachevé. Le studio (et l’éditeur) est surtout connu pour Black Desert Online, qui propose un système de création de personnages vraiment cool. Crimson Desert était à l’origine censé être une préquelle de Black Desert, mais a depuis été recalibré en tant que titre autonome. Le jeu semblait à l’origine présenté comme “un MMORPG épique et fantastique en monde ouvert”, mais le studio dit maintenant qu’il ne s’agit pas d’un MMO.

Annoncé à l’automne 2019, le jeu devait sortir cet hiver. En juillet, cependant, Pearl Abyss a annoncé le retard du jeu, expliquant que le studio avait besoin de plus de temps pour ajouter plus d’idées au jeu pour une expérience plus profonde. “Par conséquent, afin de créer la meilleure expérience possible, tout en garantissant la santé et la sécurité de toutes les personnes impliquées dans la livraison du jeu, nous avons décidé de retarder la sortie de Crimson Desert”, a écrit le studio. “Nous fournirons un calendrier mis à jour à l’avenir.”

Selon Game Insight, le directeur financier de Pearl Abyss, Suk Woo Cho, a récemment discuté du retard du jeu en parlant du rapport financier du studio. « Abaisser la qualité pour respecter les délais, tout comme le récent Cyberpunk 2077, ne correspond pas aux objectifs de développement de Pearl Abyss », a déclaré Suk (traduit par le pronostiqueur Sang). « Nous travaillons dur pour créer Red Crimson avec une qualité et une profondeur de jeu AAA. »

Aie! Bien que cela puisse être vrai, cela montre à quelle vitesse Cyberpunk 2077 est devenu un raccourci pour un jeu précipité qui ne tient pas ses promesses et ne tient pas ses promesses. Quelle que soit la qualité du jeu, toute la débâcle décevante du lancement continuera d’être une punchline ou un mème pour les années à venir. Nous devrons attendre et voir si Crimson Desert peut éviter le même sort.