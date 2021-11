Game & Watch The Legend of Zelda, analyse et avis d’une machine qui tire la nostalgie | Jeux

Il y a quelques semaines, Nintendo lançait une toute nouvelle console, une Switch OLED que nous avons analysée il y a quelques jours et que nous avons adorée à la fois grâce à son design épuré et, surtout, à la grande nouveauté de l’écran.

Cependant, Ce n’est pas la seule console du Big N pour ce 2021, puisqu’on vient d’arriver que… eh bien, d’accord, vous ne la considérez peut-être pas comme une console en tant que telle, mais pour moi c’est un excellent lancement, surtout à cause du logiciel.

Et, justement, c’est ce que nous allons faire dans ce Critique de The Legend of Zelda Game & Watch dans lequel je vais vous dire à la fois le bon et le mauvais de cette petite machine que l’on peut acheter pour environ 50 euros.

Sections de l’analyse du jeu et de la montre The Legend of Zelda:

Des matériaux adaptés dans une précieuse machine de collection

En fait, nous faisons cette analyse plus pour le plaisir qu’autre chose car en regardant la vidéo que nous vous avons laissée ci-dessus, il est assez clair à quoi ressemble la petite machine.

De plus, nous avons déjà analysé le modèle de l’année dernière avec certains jeux Mario et, en substance, c’est exactement le même.

Cependant, Ce que je veux c’est que si tu es indécis car tu ne sais pas si ça vaut le coup, s’il s’agit simplement d’un objet de collection ou s’il vaut vraiment la peine d’être joué, laissez vos doutes, en plus de voir quelques photos avec le design.

Tout d’abord et nous allons commencer, précisément, par la partie esthétique.

Nous avons une machine très bien construite qui s’inspire de la conception du New Wide Screen, l’un des Game & Watch de Gunpei Yokoi (si le sujet vous intéresse, jetez un œil à ce livre sur les ordinateurs portables Nintendo).

Nous avons essentiellement les mêmes boutons que nous avons trouvés sur cette console et la façade a très bon goût.

Cette couleur or métallique texturée a fière allure aux côtés du plastique vert sur le reste du corps.

Sur le côté droit, nous avons les boutons A et B, en caoutchouc et avec une bonne pulsation, bien que je préférerais qu’ils soient quelque chose de plus « dur », et ceux pour changer le jeu et les modes. Nous en parlerons.

De ce côté on retrouve le bouton power/sommeil, ainsi que l’USB-C pour recharger l’appareil. Nous n’avons pas de chargeur dans la boîte, juste le câble, un court câble USB-A vers USB-C.

Sur le côté gauche, nous voyons une traverse pas mal du tout et qui rappelle beaucoup celle utilisée dans la NES Mini, ainsi que la plaque ‘Game & Watch’ dans une élégante couleur argentée. Sur le côté gauche, nous avons le haut-parleur.

C’est un haut-parleur qui a un niveau de volume adéquat. Cela rappelle beaucoup la GameBoy classique, mais je dirais qu’elle est un peu moins puissante. Au final, l’expérience est bonne et avec le volume au maximum je ne remarque pas que ça grince.

Si nous tournons la console, nous avons le dos en vert, caractéristique du costume de Link, et un « œuf de Pâques ».

Et, lorsque vous allumez l’ordinateur portable, le logo Triforce s’allume.

C’est un détail curieux que nous n’avions pas dans le modèle de l’année dernière et, en parlant de sujet, dans la boîte de ce modèle Zelda (que je trouve magnifique), nous avons une sorte de support en carton avec quelques pieds pour placer le console.

Ce n’était pas non plus dans le modèle Mario et, honnêtement, si vous le voulez comme objet de collection à décorer sur l’étagère, Je pense que c’est une décision super intelligente de la part de Nintendo.

Au final, c’est une très, très belle console, mais en plus de décorer, elle sert à jouer et je vous dis déjà qu’au moins avec un des jeux, vous allez passer un bon moment.

Bonne netteté et on s’habitue tout de suite à la taille

Dans la partie centrale, nous avons l’écran. Il a une diagonale de 6 centimètres Oui, ce n’est pas beaucoup, mais à part le premier The Legend of Zelda, qui je pense ne s’adapte pas bien à ce format, les autres jeux sont très appréciés.

Il a un bon niveau de luminosité et les angles de vision sont corrects.

C’est encore un LCD assez normal, mais puisque nous allons jouer perpendiculairement à l’écran, nous n’allons pas avoir une mauvaise expérience.

Je n’ai pas vu de ghostint et la densité de pixels est ce qu’elle est, mais au final, comme je le dis, les jeux s’adaptent bien à l’écran et on n’en a pas besoin de plus. Ne cherchez pas quelque chose en HD, allez-y.

J’aime le rendu des couleurs, surtout sur un Zelda II C’est un jeu que je n’aime pas vraiment, mais il a des couleurs intenses et frappantes et, au final, en ce jour et demi que j’ai passé avec l’ordinateur portable, je n’ai rien à redire sur le panneau.

Simple, très simple, mais sans rien de remarquable dans le négatif

Trois jeux et Vermin, mais il est clairement la machine pour Link’s Awakening

Mais bon, on va aux jeux car c’est l’important sur une console et l’hommage de Nintendo me semble le bon, puisque comprend deux grands classiques et un jeu qui continue d’être parfaitement entretenu au milieu de 2021.

Au niveau du jeu, nous avons le premier The Legend of Zelda. C’est le premier volet de la saga, la sortie de 1986 qui, malgré les 35 années qui nous séparent de ce moment, je pense que cela continue d’être un jeu amusant.

J’aime l’approche de ce titre qui, si je deviens pédant, est comme le Souffle Sauvage de l’époque en plan : « Je te laisse partir à un moment donné, pour retrouver ta vie. »

La meilleure chose à propos de ce jeu est que nous avons la possibilité d’éteindre la console à tout moment et que, lorsque nous y revenons, le jeu en est au même point.

C’est comme le « reprise rapide » de la série Xbox – la critique de la série X – et cela me semble être une excellente idée. Bien sûr, ce n’est pas nouveau car nous l’avions aussi dans le Game & Watch l’année dernière.

On retrouve également Zelda II, un jeu d’action annexe en 2D qui s’inspire du système du JRPG classique de l’époque en nous permettant de parcourir un monde à vol d’oiseau, similaire à celui du premier The Legend of Zelda, mais avec se battre sur un autre avion.

J’ai déjà dit que ce n’est pas un jeu que j’aime, mais je pense que c’est celui qui sonne le mieux et, surtout, le meilleur look de ceux que cette console comprend. Pour les goûts, les couleurs, je suppose.

En revanche, nous avons la principale raison d’acheter, pour moi, ce Game & Watch de The Legend of Zelda. Et avoir une machine centrée sur l’un de mes jeux préférés, Link’s Awakening, est une idée qui me passionne.

Ce jeu est en noir et blanc (ou blanc et vert, comme la Game Boy) et au milieu de 2021, cela semble encore être un jeu très actuel. C’est, en fait, le jeu sur lequel le Switch’s Link’s Awakening est basé et à la fois comme une pièce pour se souvenir du passé et pour y jouer sérieusement cette année, je – badmouth – flippe.

De toute évidence, Link’s Awakening et Zelda II peuvent être mis en pause à tout moment pour reprendre lorsque nous rallumons l’écran et, en plus, nous pouvons passer un certain temps dans l’un et l’autre dans l’autre car ce système de sauvegarde fonctionne dans les deux sens.

Au-delà des jeux, nous avons l’horloge, dans laquelle On peut aussi jouer dans The Legend of Zelda, et le chronomètre, jouable avec Zelda II. Si on n’appuie sur aucun bouton… les jeux se lancent automatiquement et c’est assez curieux, surtout si on l’a sur le bureau ou la table de chevet avec le support de la box.

Et, en plus, nous avons une version de Vermin avec Link comme protagoniste. C’est un jeu très simple dans lequel nous contrôlons Link, que nous devons déplacer à gauche et à droite pour écraser les campagnols. Simple, beaucoup, mais addictif.

En ce qui concerne l’autonomie, la vérité est qu’il s’agit d’une section quelque peu anecdotique.

On va pouvoir recharger la console avec un adaptateur mural, mais aussi avec un powerbank sans aucun problème et Ses 200 mAh donnent, dans Link’s Awakening, qui est celui avec qui j’ai été toute la journée, pendant plus de sept heures.

Un beau jouet et, attention, le plus amusant

On arrive au terme de cette analyse du Game & Watch de The Legend of Zelda et oui, c’est 50 euros pour des jeux auxquels on a joué mille fois Et avec un design recyclé du modèle de l’année dernière, mais c’est tellement bien fait que Link’s Awakening en vaut à lui seul la peine.

Cela vaut la peine que Nintendo sache comment exprimer la nostalgie comme personne d’autre, mais je pense que ce n’est que pour ce jeu que cela vaut la peine d’avoir ce modèle. Tellement que J’ai un vol lundi et je pense prendre les deux Switch comme ça, juste au cas où.

L’écran est conforme, le haut-parleur offre un bon son, le matériel que j’aime pour son design et son confort et c’est une belle console à la fois de poche et ‘bibliothèque’.

Bien sûr, peut-être que vous voulez attendre quelques mois car avec 50 euros, au final, vous achetez une nouveauté et en voyant ce qui s’est passé avec le modèle de l’année dernière, Il ne devrait pas tarder à colcocarser dans des offres à environ 35 euros.

Bien sûr, j’ai payé ce montant, comme le commande Miyamoto, et bien à l’aise.