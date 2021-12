Game Workers Australia devient un syndicat officiel

GWU Australia se relance sous le nom de Game Workers Australia.

Dans un article publié sur son site Web, l’organisation a déclaré qu’elle s’associait à Professionals Australia de longue date pour devenir un syndicat. On ne sait pas quand Game Workers Australia sera officiellement lancé.

« En devenant membre du Game Workers Australia nouvellement formé, vous deviendrez un membre officiel du syndicat de Professionals Australia et aurez accès au soutien, aux services et à la solidarité qui vous aideront sur votre lieu de travail », a écrit le syndicat.

« Nous conserverons notre niveau d’adhésion gratuite et continuerons à offrir la même assistance que nous offrons actuellement à toute personne dans le besoin qui nous contacte.

« Mais avec le pouvoir de Professionals Australia derrière nous, nous pourrons faire bien plus – engager des poursuites judiciaires pour défendre nos membres contre les sous-paiements, la discrimination et l’intimidation, organiser des conventions collectives sur les lieux de travail et faire pression sur les gouvernements et l’industrie sur un pied d’égalité. terrain de jeu avec les propriétaires de studios et les éditeurs. »

Il s’agit de la dernière victoire de la campagne de syndicalisation autour de l’industrie mondiale des jeux. En 2018, l’Independent Workers Union of Great Britain a ouvert un chapitre sur l’industrie des jeux vidéo.

