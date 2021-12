GameFi : Comment gagner de la crypto en jouant à des jeux en ligne

GameFi est l’une des nouvelles tendances les plus en vogue de l’industrie de la cryptographie, combinant la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT) avec des jeux en ligne basés sur la blockchain.

Contrairement à de nombreux jeux en ligne traditionnels, qui fonctionnent sur un modèle « payer pour gagner » et permettent aux joueurs d’acheter des mises à niveau afin d’obtenir un avantage sur les autres, GameFi introduit un modèle « jouer pour gagner ». Ce concept consiste à donner aux joueurs des incitations financières à jouer et à progresser dans les jeux. Dans certains cas, cela a permis aux joueurs de gagner un revenu à temps plein en le faisant.

Comment ça fonctionne

Tous les objets de ces types de jeux sont exprimés sous forme de NFT – des jetons numériques utilisés pour prouver la propriété d’objets intangibles rares. Pensez à des choses comme des parcelles de terrain, des avatars, des costumes, des armes et des lingots d’or. Une fois que les joueurs ont trouvé et accumulé ces objets via le jeu, beaucoup ont la possibilité de les échanger avec d’autres sur les marchés numériques pour différents NFT, ou de les vendre en échange de crypto-monnaie.

Selon le jeu auquel ils jouent, les utilisateurs peuvent augmenter leur potentiel de gains en consacrant du temps à la mise à niveau et à l’amélioration de leurs personnages, en créant des structures monétisées sur leur terrain que d’autres joueurs paient pour utiliser ou en affrontant d’autres dans des tournois.

Afin de garder une trace de ce que chaque joueur possède, tous les NFT et les données de transaction de crypto-monnaie sont stockés sur une blockchain publique. Il s’agit d’un type de technologie d’archivage numérique distribuée maintenue par un réseau mondial d’ordinateurs. Tirer parti de cette technologie dans les jeux offre un certain nombre d’avantages, notamment :

Les joueurs peuvent facilement prouver la propriété de leurs objets dans le jeu. Il n’y a pas de point de défaillance unique, ce qui signifie que les joueurs ne risquent plus de perdre la trace de ce qu’ils possèdent si la société de jeu sous-jacente rencontre des problèmes techniques. Les objets accumulés pendant le jeu ne peuvent pas être contrefaits, supprimés ou détruits. Les crypto-monnaies natives du jeu peuvent être envoyées et reçues sans qu’il soit nécessaire de recourir à un règlement intermédiaire, à une compensation ou à la conservation.

Certains jeux incluent également des éléments DeFi tels que le jalonnement, où les joueurs peuvent verrouiller certains jetons afin de gagner des intérêts annuels et d’autres récompenses qu’ils peuvent économiser pour acheter d’autres objets dans le jeu ou débloquer de nouveaux contenus.

Ce dont vous avez besoin pour jouer

Afin de participer à l’un de ces jeux à gagner, les utilisateurs devront procéder comme suit :

Créez un portefeuille de crypto-monnaie : Pour stocker leur monnaie virtuelle et leurs NFT, et effectuer des transactions dans le jeu. Le portefeuille dont vous avez besoin dépendra de la blockchain sur laquelle le jeu a été construit. Par exemple, MetaMask – un service de portefeuille crypté basé sur Ethereum – fonctionnera avec n’importe quel jeu GameFi construit sur Ethereum.Acheter des articles de démarrage : Tous les jeux GameFi sont téléchargeables gratuitement. Cependant, beaucoup exigent que les joueurs achètent d’abord des personnages, des jetons cryptographiques natifs, des jeux de cartes ou des mises à niveau pour commencer.Portefeuille crypto pré-financé : Vous devrez préfinancer votre portefeuille crypto avec une crypto-monnaie particulière afin d’acheter des articles de démarrage et de continuer. Cryptoblades, par exemple, oblige les utilisateurs à télécharger MetaMask, à acheter des pièces Binance (BNB) et à les échanger contre la crypto-monnaie native du jeu, SKILL.

Meilleurs jeux GameFi en ce moment

Pour les joueurs qui souhaitent s’impliquer dans ces jeux basés sur la blockchain et commencer à gagner de la crypto-monnaie et des NFT, voici une ventilation de certains des principaux jeux actuellement disponibles.

Mondes extraterrestres

Dans ce jeu, les joueurs rejoignent un univers extraterrestre composé de plusieurs planètes où ils doivent se battre pour des ressources rares et exploiter la crypto-monnaie native du jeu, le trillium (TLM). Les joueurs peuvent également s’affronter, faire des quêtes et gagner des revenus supplémentaires en louant leur terrain à d’autres.

Alien Worlds a été le premier jeu à franchir 100 000 utilisateurs et compte actuellement plus de 2,5 millions de joueurs. Cela était en partie dû à sa nature de jeu gratuit et au fait que son monde métavers s’étend sur plusieurs chaînes de blocs, notamment WAX, Ethereum et Binance Smart Chain.

Jeton crypto natif : trilium (TLM)Chaînes de blocs : Blockchain WAX native, mais fonctionne également avec Ethereum et Binance Smart Chain (BSC)Base d’utilisateurs mensuelle : 1 000 000Investissement initial requis : Vous devez acheter des cartes de jeu NFT telles que des terrains pour exploiter.

Cryptolames

CryptoBlades est un jeu de rôle basé sur le Web qui émule des jeux traditionnels comme Skyrim ou Dark Souls. Les joueurs peuvent combattre des monstres ou effectuer des raids dans le jeu pour gagner des jetons COMPÉTENCE. Pour aider dans les batailles, les joueurs peuvent fabriquer des armes pour prendre l’avantage sur leurs adversaires ou augmenter leur puissance. Ces articles peuvent ensuite être échangés sur un marché ouvert.

Le gameplay lui-même est simple. Il y a quatre composants principaux – le feu, la terre, la foudre et l’eau – alloués à chaque personnage, arme, attribut et ennemi. Chaque composant aura ses forces et ses faiblesses, que les joueurs doivent ensuite utiliser et élaborer des stratégies pour battre leurs adversaires.

Jeton crypto natif : cryptoblames (compétence)Chaîne de blocs : Chaîne intelligente BinanceBase d’utilisateurs mensuelle : 510 000Investissement initial requis : Les utilisateurs devront acheter environ 0,2 BNB pour jouer et payer les frais de transaction dans le jeu.

Axie Infini

Un univers inspiré de Pokemon où vous pouvez acheter, prendre soin, élever et échanger des monstres numériques appelés « Axies ». Axie Infinity utilise sa propre chaîne latérale spécialement conçue pour optimiser le gameplay et évoluer efficacement.

Le jeu a un potentiel de gains élevé, mais nécessite une forte implication pour élever, soigner et échanger des Axies rares ou uniques. Ces monstres peuvent s’affronter pour gagner des jetons SLP ou être envoyés en quête d’agriculture de ressources.

Jeton natif : axie infinity (AXS) et philtre d’amour lisse (SLP)Chaîne de blocs : EthereumBase d’utilisateurs mensuelle : 308 000Investissement initial requis : Vous devez acheter trois Axies sur le marché interne avant de pouvoir jouer.

Hautes terres

Upland est un métaverse NFT conçu pour être parallèle à notre monde où les joueurs peuvent acheter, vendre et échanger des propriétés liées à des adresses du monde réel. Les utilisateurs peuvent ensuite jouer, gérer des entreprises et se connecter avec d’autres Uplanders à travers le monde.

Les joueurs ont un avatar Upland qui peut parcourir une ville pour rechercher des propriétés disponibles à l’achat. Ou ils peuvent visiter les propriétés des autres joueurs. Pour gagner des récompenses UPX spéciales et augmenter les revenus d’une propriété, les utilisateurs peuvent compléter une collection. Ceci est similaire au monopole; plus vous avez de propriétés d’une seule couleur, plus elles sont précieuses.

Jeton natif : hautes terres (UPX)Chaîne de blocs : EOSBase d’utilisateurs mensuelle : 155 000Investissement initial requis : Pour ouvrir un compte, vous devez d’abord acheter une propriété virtuelle.

Terres éclatées

Il s’agit d’un jeu de cartes à collectionner numérique où les joueurs créent une collection de cartes avec diverses capacités et statistiques et les utilisent pour combattre d’autres joueurs. Chaque carte est représentée par un NFT et est négociable ou peut être échangée sur le marché libre. Le jeu repose sur des combats en tête-à-tête où les joueurs se voient attribuer des paramètres de combat au hasard.

Les deux joueurs ont alors un temps limité pour construire un jeu de cartes qu’ils utiliseront pour s’affronter.

Jeton natif : cristaux d’énergie noire (DEC) et éclats d’éclats (SPS), qui est le jeton de gouvernanceChaîne de blocs : Blockchain de la rucheBase d’utilisateurs mensuelle : 120 000Investissement initial requis : Vous devez acheter le grimoire de l’invocateur pour 10 $ si vous souhaitez déverrouiller les fonctionnalités de jeu pour gagner et recevoir des jetons DEC.

D’où vient GameFi ?

L’émergence de GameFi provient d’une combinaison de facteurs qui remonte à 2017 et à l’émergence du phénomène NFT CryptoKitties. L’économie des objets de collection numériques s’est avérée un succès viral, avec CryptoKitties amassant plus de 14 914 utilisateurs par jour à son apogée. CryptoPunks, une collection de 10 000 caractères NFT pixelisés également construits sur Ethereum, a connu un succès similaire, dépassant le milliard de dollars de ventes en 2018.

Malheureusement, le succès de ces NFT a montré à la fois les bons et les mauvais côtés de l’état de la technologie blockchain à l’époque. Des jeux comme CryptoKitties ont causé une forte congestion sur le réseau Ethereum, entraînant des pics extrêmes de frais de transaction et des délais de confirmation de transaction beaucoup plus lents que la normale. Ces problèmes techniques ont mis en évidence une lacune évidente sur le marché pour des plates-formes plus efficaces et évolutives capables de gérer la demande croissante des joueurs en ligne et des collectionneurs d’actifs virtuels.

Depuis lors, un certain nombre de nouvelles blockchains « Ethereum killer » ont vu le jour, qui promettent des vitesses de transaction plus rapides, une plus grande évolutivité et des frais moins élevés. Il s’agit notamment de Solana et Cardano, qui ont tous deux récemment atteint de nouveaux sommets historiques alors que les investisseurs parient gros sur de nouveaux concurrents dapp.

La prolifération des plates-formes de finance décentralisée (DeFi) au cours de 2020 a été le prochain élément critique permettant la croissance de GameFi, introduisant une gamme de plates-formes financières natives de la blockchain qui fonctionnent entièrement à l’aide de contrats intelligents. Cela a fourni l’infrastructure pour les échanges décentralisés à partir desquels les crypto-monnaies du jeu pouvaient être lancées et échangées, ainsi que des fonctionnalités supplémentaires telles que le prêt et le jalonnement.

En septembre 2020, Andre Conje, fondateur de Yearn.finance et développeur de DeFi, a tweeté sur la ludification des politiques monétaires dans un environnement décentralisé. Il a reconnu les multiples avantages que DeFi et NFT pouvaient apporter à l’industrie du jeu en ligne, et les applications GameFi ont rapidement commencé à se former. Axie Infinity a été l’un des premiers jeux pour gagner de l’argent à prendre son envol, dépassant le milliard de dollars de revenus le 9 août 2021.

Et après?

GameFi a déjà gagné du terrain, la capitalisation boursière collective des meilleurs jeux dépassant les 14 milliards de dollars. Mais les principaux leaders d’opinion de l’industrie de la cryptographie pensent qu’il y a encore beaucoup à faire pour ce nouveau secteur, le fondateur de Tron, Justin Sun, déclarant récemment qu’il pense que ce nouveau secteur sera essentiel pour accroître l’adoption de la crypto-monnaie.

« GameFi sera la prochaine grande chose qui rendra le DeFi, le NFT et le plus grand espace cryptographique faciles à comprendre et à impliquer. »

Les startups de crypto et les sociétés de jeux se précipitent déjà pour capitaliser sur cette tendance explosive, avec une longue liste de nouveaux jeux qui se préparent à être lancés au cours des prochains mois, notamment :

Star AtlasEmber SwordGuild of GuardiansLegends of CryptoThe SandboxDr Who: World’s Apart

Des plates-formes de jeu entières sont également en cours de construction, telles que MOBOX, qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres jeux et NFT interopérables. Il intègre également des éléments DeFi tels que des pools de liquidités et du jalonnement où les joueurs peuvent générer un revenu à partir de leurs actifs, qui peut être utilisé pour acheter des mises à niveau ou générer des clés pour déverrouiller des coffres contenant de nouveaux NFT.

L’univers GameFi ne semble pas ralentir de si tôt. Avec l’afflux de nouveaux investissements et de fonds spécifiques à GameFi, le potentiel du secteur est infini.