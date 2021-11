GameFi ouvre de nouvelles voies pour l’inclusion financière

La technologie blockchain à grande échelle et l’adoption de la crypto-monnaie font rapidement progresser les jeux basés sur la blockchain. GameFi est le terme désignant la combinaison de DeFi et de jeux, où les joueurs peuvent gagner des incitations financières en jouant à des jeux. En améliorant leurs personnages et en augmentant les niveaux, les joueurs peuvent créer de la valeur qui, parce qu’elle est stockée sur une blockchain, leur appartient et non au développeur du jeu.

Bitcoin a présenté au monde la technologie blockchain et le concept selon lequel les gens peuvent échanger de la valeur d’un pair à l’autre sans l’intervention d’un gouvernement ou d’une banque. La blockchain Ethereum a ensuite introduit le concept de contrats intelligents et d’applications décentralisées.

Ces innovations ont encouragé les premiers utilisateurs à développer la technologie blockchain et les crypto-monnaies. La prochaine vague d’adoption viendra d’une jeune génération. Ces gens passent leur temps à jouer. Mais le modèle commercial actuel du jeu signifie que ces personnes gagnent de l’argent pour les éditeurs de jeux plutôt que pour elles-mêmes. GameFi change complètement cela en retournant les incitations et la valeur aux joueurs.

L’un des aspects les plus intéressants de cette révolution est qu’elle peut se produire n’importe où. En tant que tel, c’est une voie importante vers la création de richesse pour les habitants des pays en développement. Pour cette nouvelle vague potentielle d’inclusion financière, il suffit d’une connexion Internet et d’un ordinateur.

Cependant, pour que la blockchain prenne véritablement sa place dans le monde du jeu, un effort collectif et délibéré doit être déployé pour découvrir, lancer et soutenir les jeux basés sur la blockchain. Ce problème est résolu par une nouvelle initiative annoncée en septembre appelée Iron Sail.

Mettre les voiles

Iron Sail est un effort collectif pour contribuer au développement de l’espace de jeu blockchain. Cela se fera grâce à la collaboration et au soutien financier de ces jeux.

Iron Sail vise à rendre le développement de jeux blockchain plus accessible et durable. L’accessibilité signifie aider les développeurs de jeux à utiliser la technologie blockchain et offrir aux investisseurs des opportunités incroyables. La durabilité signifie soutenir les développeurs engagés dans un plan à long terme et créer une communauté « le jeu avant le gain » avec les joueurs et les créateurs de contenu au cœur du projet.

Iron Sail travaille vers le métaverse ouvert – un avenir interconnecté, où tout le monde et tout sont liés et où les expériences en ligne et hors ligne convergent. L’équipe souhaite appliquer une norme mondiale à tous ses jeux, les rendant ouverts à tous les joueurs des autres jeux. Par exemple, les objets et les personnages peuvent être joués dans différents jeux au lieu d’être autorisés dans un seul jeu.

Iron Sail a découvert sept jeux blockchain prometteurs et a levé plus de 25 millions de dollars d’investissements pour leur développement auprès d’un groupe d’investisseurs de premier plan, dont Kardia Ventures, Morningstar Ventures, Eternity Ventures, Bitscale, Formless Capital, Youbi, Axia 8 Ventures, Polkastarter , Bon jeu de guilde et Mask Network. Lorsque les investisseurs rejoignent Iron Sail, ils reçoivent des dividendes proportionnels au montant d’argent qu’ils ont investi et peuvent également participer à des chasses supplémentaires pour d’autres jeux prometteurs.

Basé en Asie, l’incubateur d’Iron Sail, KardiaChain, a conclu des accords avec certains des meilleurs studios de jeux de la région pour soutenir Iron Sail. Ceux-ci incluent Topebox, Wolffun, IMBA, Hiker Games et Divmob.

Le premier jeu, Mytheria, est le premier jeu à jouer pour gagner et à créer pour gagner pour l’industrie de la cryptographie et permet aux joueurs de « fermer » des objets qui peuvent, à leur tour, être convertis en objets de collection blockchain. Le jeu mettra également en vedette des centaines de dieux de différents panthéons avec lesquels les joueurs pourront interagir. Contrairement à de nombreux jeux blockchain existants, Mytheria est conçu pour être totalement gratuit et avec de nombreuses opportunités de gagner.

KardiaChain est un jeu d’infrastructure qui agira comme l’épine dorsale du mouvement GameFi plus large. Depuis le lancement de son réseau principal en 2020, KardiaChain s’est engagé à servir l’industrie de la blockchain au Vietnam et en Asie du Sud-Est en fournissant aux développeurs et utilisateurs de jeux régionaux la première blockchain interopérable de la région.

L’ambition est de faire de KardiaChain la première plateforme GameFi au monde. Il s’agit d’un objectif atteignable étant donné que le joueur moyen a juste besoin de jouer à deux parties par jour pour gagner un revenu à temps plein. Plus de 45% des joueurs vietnamiens âgés de 16 à 34 ans jouent à des jeux vidéo tous les jours. Fort de ces statistiques, KardiaChain ouvre un hub de jeu pour les développeurs de jeux vietnamiens afin de créer leurs meilleures idées directement sur la blockchain.

Les incitations à jouer pour gagner signifient que les jeux basés sur la blockchain pourraient atteindre des capitalisations boursières de plusieurs milliards de dollars, comme leurs ancêtres sur console. Les joueurs du monde entier peuvent bénéficier de ces nouvelles dapps basées sur la blockchain à mesure que les jeux décentralisés et les jetons non fongibles (NFT) deviennent courants. Réunissant la décentralisation de la blockchain, les incitations financières de la cryptographie et le plaisir du jeu, GameFi peut créer une nouvelle forme de revenu financier numérique pour les personnes du monde entier.