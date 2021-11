Gamepad se prépare à sa pré-vente pour fournir des services IGO aux projets de jeu Blockchain

Gamepad, la plate-forme de jeu pour gagner qui sera bientôt lancée, se prépare pour sa vente de jetons. Son écosystème fonctionne sur Binance Smart Chain, l’une des blockchains les plus progressistes sur le marché actuel de la cryptographie. Tirer parti du réseau BSC augmentera votre fonctionnalité globale dans la mission que vous espérez exécuter dans l’industrie du jeu.

Une fois opérationnel, Gamepad sera le premier réseau de démarrage de jeux décentralisé de l’industrie du jeu. Il accompagnera différents projets en levée de fonds tout en permettant aux investisseurs de décrocher des positions initiales pour gagner sur des projets.

Écosystème riche en fonctionnalités

Gamepad aidera les projets de jeux blockchain à lever des fonds tout en permettant l’injection de liquidités. En tant qu’utilisateur, vous pouvez profiter de son casier de liquidité, où vous pouvez stocker vos pièces pendant une durée déterminée pour obtenir de meilleurs rendements.

De plus, votre participation et vos options d’agriculture sont différentes façons de gagner plus avec la plate-forme. On peut se familiariser avec les jeux blockchain et les NFT tout en le faisant grâce à sa fonction de mini-jeux.

De plus, il encourage l’ouverture par sa visibilité auprès du public. Votre portfolio peut être montré aux autres utilisateurs, en vérifiant sa validité sur la plateforme. Son interface conviviale rend le tableau de bord facile d’accès et de navigation.

Les développeurs ne sont pas exclus du récit, car la rampe de lancement décentralisée du Gamepad leur permet de libérer leur créativité dans l’espace. Il encourage également les utilisateurs à profiter de ses services de conseil, juridiques, marketing et d’investissement pour donner vie à leurs idées.

Gamepad a la capacité d’interagir avec différentes blockchains, facilitant l’interopérabilité. Il s’agit d’une méthode que la rampe de lancement peut utiliser pour améliorer l’évolutivité et la liquidité de son écosystème.

Plus tôt cette semaine, Gamepad Games a annoncé qu’il s’était associé à la société d’audit de sécurité SolidProof. La rampe de lancement du jeu a permis la collaboration avec SolidProof après s’être associée à Poocoin et Coin sniper pour commercialiser leur service.

La manette de jeu Tokenomics

Le jeton Gamepad, $ Gpad, a une offre maximale de 100 milliards de jetons. La plateforme consacrera 30% de l’offre à la prochaine prévente Unicrypt. Comme c’est la pratique courante pour les plates-formes ces derniers temps, Gamepad aura des brûlures de jetons hebdomadaires, avec 20 milliards de pièces mises de côté pour le processus.

21% iront à l’injection de liquidité, 5% aux listes d’échange centralisées, 5% au marketing, 4% à l’équipement et 15% aux airdrops. Vous pouvez être tranquille tout en investissant, car la plate-forme s’est associée à Solidproof pour effectuer des audits sur vos contrats.

Pendant ce temps, c’est le début d’une nouvelle ère pour Gamepad et d’autres projets pouvant bénéficier de son écosystème. Gamepad prévoit de subir un audit et une vérification SolidProof KYC cette année, bien que la date exacte ne soit pas mentionnée.

Vous pouvez suivre les annonces importantes de la plate-forme sur votre page Telegram pour obtenir des dates précises sur vos événements à venir.