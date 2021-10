Games Inbox : le Switch Expansion Pack est-il vraiment cassé ?

Pas bien parti (photo : Nintendo)

La boîte de réception du mardi s’inquiète du manque de jeux pour enfants de Microsoft et de Sony, tout comme un lecteur s’inquiète du nouveau Splinter Cell.

Choqué, pas choqué

Pourquoi ne suis-je pas surpris que le pack d’extension pour Nintendo Switch Online se soit avéré être un désastre dès le début ? Je pensais que les émulations pourraient avoir des problèmes, mais je suis vraiment choqué que les choses soient aussi mauvaises qu’elles en ont l’air. Cela semble complètement cassé, d’une manière qui prendra beaucoup de temps à réparer.

Je dois admettre que je ne l’ai pas essayé moi-même – pourquoi le ferais-je ? – mais toutes ces vidéos sur Reddit et Twitter ne mentent pas. Le tout semble horriblement précipité sans aucune raison et j’imagine que cela rebutera beaucoup de gens pour de bon ou provoquera une baisse de prix, ou probablement les deux.

Encore une fois, nous voyons que Nintendo est le pire absolu lorsqu’il s’agit de préserver leur histoire, ce qui est fou car ils ont l’histoire la plus longue et la plus vénérée de tous. Super Mario 3D All-Stars était une honte absolue, en termes de quantité de travail, et tout le reste semble simplement être basé sur le fait que Nintendo a besoin d’un peu plus d’argent ce mois-ci.

Il n’y a pas de cohérence en termes de qualité de l’émulation/remasters ou quand et ce qui est ramené. Ils devraient vraiment s’inspirer du livre de Microsoft, et il n’y a pas beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez en dire.

Conan

Emporté

En ce qui concerne la lettre d’Austin dans la boîte de réception d’hier qui a déclaré que Halo Infinite était parmi les meilleurs jeux PlayStation 5. Bien que je convienne qu’il avait l’air beaucoup mieux et qu’il s’agissait d’une grande amélioration par rapport à sa première révélation, nous ne devrions pas nous laisser emporter. Comparez cela à ce que nous avons vu d’Horizon Forbidden West, par exemple, et ce n’est clairement pas à ce niveau que ce soit visuellement ou dans son gameplay fluide.

Il est également clair que Halo Infinite est un jeu qui a connu de nombreux rebondissements au cours de son long développement et ne sait pas vraiment ce qu’il veut être. Il reste à voir si tous ces nouveaux éléments fonctionnent réellement comme un jeu Halo.

Deuxièmement, il a laissé entendre que Halo méritait en quelque sorte un crédit supplémentaire par rapport aux jeux PlayStation 5, car il est « cross-gen avec Xbox One ». C’est un commentaire étrange car il est déjà bien documenté que les prochains jeux PlayStation 5 tels que Gears Of War: Ragnarök et Horizon Forbidden West sont eux-mêmes des titres cross-gen et c’est quelque chose pour lequel Sony a en fait reçu des critiques plutôt que des éloges.

Russel

CG : Peut-être qu’il faisait référence au fait que la Xbox One est moins puissante que la PlayStation 4.

Combat révisé

Après la deuxième diffusion d’hier, j’aime vraiment ce que j’ai vu de la campagne et du multijoueur de Halo Infinite et j’ai hâte d’y être le 8 décembre.

Les graphismes ne m’ont pas impressionné, l’esprit. Je pense que c’est joli, j’ai toujours aimé l’esthétique Halo. Je suis également content que cela ne semble pas avoir été fait par l’équipe de Pimp My Ride, ce qui me semblait être à quoi ressemblaient les graphismes révisés de Halo: Combat Evolved. Mais je ne dirais pas que les graphismes sont impressionnants. Le premier Halo était à la pointe des graphismes, Halo Infinite n’est pas vraiment à la pointe des graphismes.

L’action et le jeu de tir avaient l’air superbes cependant. J’accueille aussi le monde semi-ouvert. Un crash dans le premier Halo et le fait de regarder l’anneau Halo alors qu’il s’étire dans le ciel est un moment de jeu emblématique pour moi. Mes morceaux préférés de Halo exploraient les espaces extérieurs verdoyants et luxuriants, participant à des échanges de tirs à grande échelle, et il semble que vous le ferez souvent dans Infinite. J’espère aussi que le monde ouvert donnera l’opportunité d’étoffer la tradition comme God Of War l’a fait. Ce jeu avait une histoire principale serrée et convaincante tout en offrant un monde semi-ouvert intéressant à explorer.

La Master Chief Collection avait ces terminaux pour trouver qui remplissaient la tradition. C’était un peu comme des objets de collection cachés, mais je ne sais pas pourquoi ils les mettaient généralement un peu hors des sentiers battus car ils étaient vraiment bons, et je les trouvais intéressants. C’est probablement pour des raisons de rythme car Halo est traditionnellement une campagne courte au rythme rapide, mais Infinite vise quelque chose d’un peu différent et j’aimerais faire des découvertes comme les terminaux explorant Zeta Halo.

La deuxième vidéo de projection donnait l’impression que le monde élargi serait utilisé pour une foire sans intérêt de la compensation du camp Ubisoft, mais nous verrons bien assez tôt.

Simundo

Futur public

Merci pour la critique de My Friend Peppa Pig. Je n’étais pas sûr que vous le feriez parce que ce n’est pas un « vrai » jeu, mais vous avez fait de bons points sur le fait qu’il y a si peu de bons jeux pour les enfants de nos jours.

Ce qui m’est également venu à l’esprit, c’est qu’en ne créant pas de contenu pour tous les âges, Sony et Microsoft limitent leur propre public futur. Si vous n’avez pas grandi avec des jeux vidéo « corrects », il est moins probable que vous y preniez part en vieillissant. Ils n’ont pas à se transformer en Nintendo mais je ne peux pas penser à une seule franchise récente de Microsoft destinée aux enfants et la plus proche pour Sony est Ratchet & Clank ?

Ils devraient tous les deux faire mieux, sinon ils seront là dans quelques années à se demander pourquoi personne n’aime plus leurs jeux et ils sont tous en train de jouer à gatcha sur les téléphones portables.

Coste

Arrondir

Donc, je prévoyais de passer de Nintendo Switch Online à l’extension, puis j’ai vu le taux de conversion – 4p/jour pour les clients existants. 17,99 £/365 est en fait 5p lorsqu’il est correctement arrondi, cela signifie que la conversion de mon abonnement restant me coûterait plus de 3 £ de plus qu’il ne le devrait.

Ils ont réussi à rendre une passe d’extension déjà à peine attrayante encore moins attrayante pour les utilisateurs existants en rendant la migration plus coûteuse pour les utilisateurs existants que pour les nouveaux utilisateurs à acheter, ce qui est en arrière. Ils ont perdu une mise à niveau pour moi – à la place, j’ai opté pour un an de PlayStation Now pour 25 £.

J’espère que GameCentral pourra utiliser ses pouvoirs pour chasser les pouvoirs de Nintendo afin de corriger cette erreur flagrante.

Chocobogamer

CG : Qu’est-ce qui te fait penser que c’est une erreur ?

Metroidvania craint

Très bon article de lecture ce week-end, sur l’approche de Nintendo envers Metroid, et je partage la plupart des inquiétudes de Whisper. Nintendo a déjà publié lui-même des jeux classés 18, le plus évidemment Eternal Darkness, mais cela n’a toujours jamais semblé être une véritable sortie de première partie. Ce n’était pas par un studio interne et j’ai l’impression que c’était une poussée de Nintendo of America, pas du Japon.

Metroid n’est peut-être pas si gros en termes de ventes, par rapport à Mario et Zelda, mais je ne vois vraiment pas Nintendo prendre l’une de leurs franchises emblématiques et la transformer en une véritable horreur de survie, même si cela fonctionnerait clairement.

En fait, maintenant que j’y pense, pourquoi n’y a-t-il pas eu d’horreur de survie Metroidvanias? Je sais que des choses comme Castlevania et Dead Cells ont des images de style horreur, mais même quelque chose comme Blasphemous n’est pas censé être effrayant. Je suppose que Bloodborne est le plus proche que vous puissiez obtenir, même si ce n’est pas un vrai Metroidvania.

Cela me semble une idée évidente et une idée que Nintendo ne poursuivrait jamais dans un million d’années.

Robbie

Personne ne s’y intéresse

Je vais admettre que je n’ai aucune foi dans le fait que le nouveau Splinter Cell soit bon, et ce n’est pas un reproche pour Ubisoft (j’ai aimé Far Cry 6!). Les gens ne s’intéressent plus à la furtivité et sans furtivité, Splinter Cell n’est qu’un jeu de tir générique à la troisième personne.

Je peux voir d’où vient l’idée de faire comme Hitman mais Hitman n’est pas très populaire non plus, c’est pourquoi Square Enix l’a vendu et le développeur. Io peut toujours en tirer profit, mais je ne vois aucun éditeur majeur satisfait des retours qu’il doit obtenir.

Andio

Tu dois croire

Vraiment excité de jouer aux Gardiens de la Galaxie ce week-end et je vais être honnête, je ne m’attendais pas à ce qu’il passe en revue aussi bien qu’il l’a fait. Cela me fait me demander comment les entreprises font la promotion de certains de ces jeux, car cela semble souvent un peu fouillis. Quelqu’un a mentionné Halo Infinite l’autre jour, ce qui, j’en conviens, a été mal géré, mais il existe des listes interminables de jeux qui sont bons et qui ont un marketing médiocre ou de mauvais qui sont surexcités par un «bon» marketing.

Lorsque Guardians Of The Galaxy a été dévoilé pour la première fois, il semblait presque que Square Enix en était gêné et qu’il le repoussait rapidement pour en finir. Je suppose qu’un jeu comme celui-ci doit être en développement depuis au moins quatre ans et pourtant nous n’en avons entendu parler que quelques mois avant sa sortie. Je suppose que vous pourriez dire que c’était à cause de la pandémie, mais aucun autre jeu ne semble avoir eu le même problème.

Tout s’est avéré boisé à la fin, donc je suppose que cela n’a pas d’importance, mais parfois je me demande à quel point les éditeurs croient vraiment en leurs produits et s’ils pensent vraiment que la qualité compte ou s’ils pensent secrètement que tout est dû au marketing et, dans ce cas, a décidé que le jeu n’en valait pas la peine. Qui sait ce qui leur passe par la tête, étant donné que la plupart du temps, ils ne parviennent même pas à choisir une date de sortie qui n’est pas partagée par 10 autres grands jeux.

Akira

La boîte de réception fonctionne également

Je sais que c’est probablement votre période la plus chargée de l’année, et je sais aussi que vous avez revu ce jeu à travers différents formats des dizaines de fois, mais je me demandais si vous aviez eu l’occasion de jouer à Resident Evil 4 sur Oculus ou si vous aviez l’intention de le faire ?

Chris

CG : Nous l’avons examiné la semaine dernière.

Je dois dire que je suis vraiment heureux d’apprendre que Trevor McDonald sera le nouveau GamesMaster au retour de la série. Je me souviens de lui de ITV News à 10 ans et il était l’un des meilleurs présentateurs de ITV News. Le spectacle GamesMaster va être incroyable maintenant.

gaz être pourri (gamertag)

Le sujet brûlant de cette semaine

Puisque c’est Halloween ce week-end, la question du prochain sujet brûlant est de savoir quel est le jeu vidéo qui vous a le plus effrayé ?

Cela ne doit pas nécessairement provenir d’un jeu d’horreur, mais quel est le plus effrayé que vous ayez jamais eu ? Comment cela se compare-t-il à la façon dont vous avez été effrayé par un film ou une émission de télévision et que pensez-vous que les jeux font mieux ou pire par rapport à d’autres médias, en matière d’horreur?

Quel jeu a l’atmosphère la plus effrayante, même s’il n’est pas vraiment effrayant, et était-ce déjà assez grave que vous ayez dû arrêter de jouer ? (Pour éviter que tout le monde ne le mentionne, les chiens qui sautent par la fenêtre dans Resident Evil sont interdits de ce sujet brûlant.)

Les petits caractères

De nouvelles mises à jour de la boîte de réception apparaissent chaque matin en semaine, avec des boîtes de réception spéciales Hot Topic le week-end. Les lettres des lecteurs sont utilisées au mérite et peuvent être modifiées en termes de longueur et de contenu.

Vous pouvez également soumettre votre propre fonctionnalité de lecture de 500 à 600 mots à tout moment, qui, si elle est utilisée, sera affichée dans le prochain créneau disponible du week-end.

Vous pouvez également laisser vos commentaires ci-dessous et n’oubliez pas de nous suivre sur Twitter.



