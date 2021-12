Games Inbox : Quelle a été la meilleure bande-annonce des Game Awards ?

Comment tout s’est-il passé ? (photo : Les récompenses du jeu)

La boîte de réception du vendredi essaie d’imaginer l’histoire du jeu sans Nintendo et la NES, car les lecteurs conviennent que NFT devrait rester en dehors des jeux.

Message du passé

Je suis donc assis ici jeudi midi et il reste 12 heures avant les Game Awards. Je suppose qu’au moment où vous verrez cela, si GC l’utilise, ce sera terminé et nous saurons s’il y a eu un tas de nouveaux jeux sympas présentés ou juste beaucoup de battage publicitaire et rien de grand intérêt.

Pour l’instant, il n’y a aucun moyen de le dire. Il ne semble pas y avoir eu de fuites, à l’exception des annonces de Sonic the Hedgehog, et je ne me souviens pas non plus qu’il y en ait eu les années précédentes. Alors, vous tous dans le futur, comment c’était ? Zelda : Breath Of The Wild 2 était-il là ? Y a-t-il d’autres nouveaux jeux de Nintendo ? Sony a-t-il annoncé quelque chose ? Peut-être leur PlayStation Game Pass ?

Quelle était la meilleure bande-annonce et y avait-il autre chose qu’un peu de CGI et un logo ? Cela ne me dérange pas que si le jeu semble excitant, mais après votre dixième bande-annonce pré-rendue, vous commencez à réaliser à quel point l’expérience est superficielle.

Je suis fan de battage médiatique, donc je vais en regarder au moins une partie. Bien qu’ils gardent généralement le meilleur pour la fin, je suppose que je ne le découvrirai que vendredi matin. J’espère que c’est le bon !

Se concentrer

Réalité alternative

Triste d’apprendre le décès de l’inventeur de la NES et de la SNES, bien qu’il ait fait un bon parcours et… quel héritage ! Imaginez les changements qu’il a vus et tout cela grâce à son travail. Qui sait ce qui serait arrivé à l’industrie du jeu si Nintendo n’était pas intervenu et ne l’avait pas sauvé dans les années 80. Si cela n’était dû qu’à Sega, est-ce que quelqu’un pense que l’industrie japonaise des jeux aurait eu l’énorme impact qu’elle a eu ? Peut-être que Sony ne se serait jamais impliqué, car ils n’auraient pas eu Nintendo à considérer comme un rival (ou les doubler à la dernière minute).

Peut-être que le PC deviendrait le seul format de jeu jamais utilisé. Je connais des gens qui pourraient penser que ce serait une bonne idée, mais pas moi. Les PC reçoivent tous les jeux de console maintenant, mais ils n’en avaient pas l’habitude et autant de classiques qu’il y en avait à l’époque d’or des années 90, il y avait des genres entiers qui n’apparaissaient tout simplement jamais sur le format.

Alors merci à M. Uemura et mes condoléances à sa famille.

Devlin

Master Chief ne boit pas

J’aurais écrit hier mais j’étais trop occupé à jouer. Halo Infinite est incroyable. En tant que fan de Halo (j’étais habillé en Master Chief pour mon cerf), je suis probablement le public cible ultime, mais de la maîtrise de nouvelles armes dans les missions d’ouverture à la révélation du monde ouvert, j’ai été transpercé.

J’ai détruit un site d’entretien de véhicules avant de me coucher et je souriais d’une oreille à l’autre. Je suis sorti des sentiers battus à quelques reprises et j’ai trouvé quelques zones non indiquées sur la carte. J’ai joué sur Heroic et semble l’apprécier beaucoup plus que mes amis sur Normal. Avez-vous eu la chance d’essayer la difficulté légendaire?

Pour moi, Halo est le meilleur multijoueur de 2020 et la campagne AAA la plus divertissante que j’ai jouée depuis des années.

DarKerR (gamertag)

CG : On est d’accord sur le multijoueur mais pas du tout sur la campagne.

Source inconnue

Mon fils m’a convaincu de regarder Arcane sur Netflix (animation basée sur League Of Legends).

Maintenant, je n’ai jamais joué à League Of Legends, donc je ne sais pas si la série suit l’intrigue du jeu ou si elle est juste vaguement basée sur certains personnages, mais, bon sang, c’est vraiment excellent.

C’est le meilleur jeu pour montrer/film croisé que j’ai vu (c’est une barre assez basse).

Anon

Reste mort

Autant j’aimerais un nouveau Splinter Cell en théorie, je ne veux vraiment pas le voir se transformer en un jeu d’identification fade du monde ouvert, comme ce qui est arrivé aux jeux Ghost Recon. Breakpoint et Wildlands n’ont presque rien en commun avec les anciens jeux et je ne veux pas que cela arrive à Splinter Cell.

Ma bien meilleure idée serait de faire un remake de Chaos Theory, puisque c’est le meilleur, et de voir comment cela se passe. Si ce n’est pas un grand succès, alors peut-être que le temps de Splinter Cell est révolu et qu’il devrait simplement reposer en paix. Bien mieux que de le ressusciter ensuite comme quelque chose qui n’est que le nom de Splinter Cell.

Yorkie

Plus s’il vous plait

Asseyez-vous en regardant GamesMaster, c’est convenablement old school et assez drôle. Le présentateur, Rab, semble connaître son métier en tant que critique et tout.

Sir Trevor semble également conscient qu’il est une tête flottante géante avec de bonnes doublures. Donc dans l’ensemble assez impressionné. Je prendrais une série complète.

grand garçon courbé

Réalité numérique

En ce qui concerne la lettre de TommyFatFingers dans la boîte de réception de jeudi, le problème avec les NFT va au-delà d’une mauvaise mise en œuvre, il s’agit simplement d’un moyen extrêmement inefficace de faire des choses qui peuvent être beaucoup mieux faites avec les bases de données traditionnelles.

Tommy répète l’affirmation de l’évangéliste NFT selon laquelle la blockchain vous permet de prouver que vous possédez des biens numériques, mais la vérité est que nous le faisons depuis des décennies. Chaque fois que vous achetez un jeu ou un article en jeu sur une boutique numérique, un enregistrement est ajouté à la base de données indiquant que cet utilisateur possède cet article. Si les propriétaires de magasins veulent que vous puissiez donner quelque chose à quelqu’un d’autre, c’est aussi simple que de changer l’ID utilisateur pour pointer vers le nouveau propriétaire – de nombreux jeux le font déjà, généralement sans transaction en argent réel.

Quant à aller jusqu’au bout et à laisser les joueurs se vendre des objets dans le jeu, cela a également été essayé avec des choses telles que la maison d’enchères Diablo, mais c’est une idée horrible qui casse le jeu et a un tas de problèmes juridiques potentiels si les joueurs pensent ils ont été arrachés. Et vendre des jeux numériques d’occasion signifierait que l’éditeur et le magasin gagneraient moins d’argent, donc cela n’arrivera pas.

Professeur TGN

Plus : Actualités des jeux



Chiffres chers

C’était assez décourageant de voir une lettre dans la boîte de réception de jeudi non seulement défendant une sorte de version idéalisée de la NFT, mais demandant à GC, et je suppose que la section Boîte de réception et commentaires, de « Lay off the NFT, hein ? J’ai compris que cela signifiait que TommyFatFingers ne voulait voir personne critiquer ou se plaindre d’aucun aspect du NFT, ce qui, je suppose, inclut l’impact potentiel sur notre environnement.

Je ne sais pas si quelque chose d’évident me manque ici, mais je n’ai jamais entendu de ma vie quelqu’un dire qu’il était désespéré de posséder un numéro de série coûteux qui lui appartenait et à personne d’autre, à faire à sa guise.

Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un aspirant à posséder une chaîne de numéros uniques estampés sur leur casque de jeu, mais qui ne sera probablement lisible par personne, même si cela est remarqué en premier lieu. Ainsi, ils peuvent vendre un article qui est identique en tous points à tous les autres articles en plus d’avoir son propre numéro, et alors ? Je vois cela comme quelque chose de mauvais à opposer et à mépriser, non encouragé et soutenu financièrement.

J’ai été heureux de voir GC refuser toute tentative de censure à la demande de TommyFatFingers de ne pas critiquer Ubisoft ou tout autre éditeur qui mise tout sur l’action NFT.

En passant, je ne sais pas si c’est vrai – je n’ai pas eu l’occasion de chercher moi-même – mais il y avait au moins une histoire dans mon fil d’actualité ce matin disant qu’Ubisoft avait retiré la vidéo annonçant leur expérience NFT de YouTube à cause de toutes les aversions qu’il a eues. C’est donc un peu encourageant.

Mitchell

CG : Oui, cela semble être un aveu tacite qu’ils ont le message. Bien que quelque chose nous dise qu’ils ne tarderont pas à réessayer.

La boîte de réception fonctionne également

Je n’aime pas faire la fête, mais pourquoi Halo Infinite était-il éligible au vote public des Game Awards s’ils savaient pertinemment que personne n’y aurait joué avant, seulement la version bêta multijoueur? Cela me semble très sus.

Goldie

J’aimerais également défendre Guardians Of The Galaxy et dire que c’est l’un de mes jeux préférés de l’année. Normalement, vous diriez cela pour un petit jeu indépendant, mais même s’il s’agit d’un jeu AAA géant, il semble être complètement ignoré.

Louis3

Le sujet brûlant de cette semaine

Le sujet de la boîte de réception de ce week-end a été suggéré par le lecteur Korbie, qui demande à quel jeu avez-vous le plus pensé sans y jouer ?

Pendant que vous êtes coincé au travail ou à l’école, il est courant de rêver à ce que vous allez jouer en rentrant à la maison, mais quel jeu a le plus rempli vos pensées et pourquoi ? Étiez-vous en train de planifier de nouvelles stratégies et tactiques ou imaginiez-vous simplement ce que ce serait d’aller plus loin ?

Avez-vous déjà littéralement rêvé d’un jeu et comment cela s’est-il passé ? Le rêve vous a-t-il placé dans le monde du jeu ou était-ce quelque chose lié à la réalité d’y jouer ?

