Games People Play: les jeux en ligne ont connu un grand essor en Inde pendant les blocages

En fait, les restrictions imposées pour maîtriser la deuxième vague en plein essor n’ont peut-être fait qu’aider la consommation. (Image représentative)

Enfermés dans des maisons et ennuyés, les Indiens se sont tournés vers les jeux en ligne avec une vengeance, donnant un coup de fouet à la croissance du secteur qui est encore à ses balbutiements en Inde. Le nombre de téléchargements de jeux mobiles dans le pays a atteint un chiffre significatif de 2,9 milliards au cours de la période juillet-septembre de l’année dernière, contre moins de 2 milliards au premier trimestre de l’année 2020. D’environ 250 millions de joueurs à la fin de l’exercice 2018, le nombre de joueurs indiens est passé à près de 400 millions à la mi-CY20, faisant du pays la « deuxième plus grande base de joueurs en ligne au monde après la Chine », selon un récent rapport publié par KPMG.

Les analystes pensent que la tendance est là pour rester ; bien que le rythme de croissance de la consommation se soit dans une certaine mesure ralenti après l’ouverture des villes après le premier verrouillage, la plupart des mesures commerciales clés telles que les utilisateurs actifs mensuels (MAU) fonctionnaient toujours à une moyenne plus élevée par rapport à la période pré-Covid. En fait, les restrictions imposées pour maîtriser la deuxième vague en plein essor n’ont peut-être fait qu’aider la consommation.

On estime que l’Inde touchera 657 millions d’utilisateurs de jeux d’ici FY25. Les revenus sectoriels devraient augmenter à 29 000 crores de Rs d’ici l’exercice 25, contre 13 600 crores de Rs au cours de l’exercice 21, menés par les jeux occasionnels, ont déclaré des analystes.

Une meilleure accessibilité aux smartphones et des prix de données bon marché aident le secteur à élargir sa portée, stimulant ainsi sa croissance. « En plus des métros et des villes de niveau 1, la pénétration au-delà des villes de niveau 2 a également commencé à se faire progressivement. De plus, il y a un nombre croissant de joueuses et la stigmatisation sociale et la résistance aux jeux en ligne, en particulier aux jeux occasionnels, s’estompent progressivement », ont déclaré les analystes de KPMG dans le rapport. Sans surprise, le thème du contenu localisé commence à figurer dans le livre de jeu, car les développeurs cherchent à exploiter de nouveaux publics. « Les jeux les plus populaires en Inde comme Teen Patti d’Octro, Ludo King de Gametion et d’autres offrent des options pour jouer à des jeux dans des langues locales comme l’hindi, le gujarati, le marathi, etc. », déclarent les analystes. En outre, il y a eu une augmentation du nombre de développeurs de jeux en ligne, en particulier dans le segment des jeux mobiles occasionnels en Inde », ont-ils ajouté.

Les investisseurs soutiennent également fortement le secteur. On estime que 544 millions de dollars ont été injectés dans le secteur des jeux au cours de la période août 2020-janvier 2021. Les investissements devraient aider les entreprises locales à intensifier leurs opérations et à répondre aux marchés mondiaux, dont beaucoup n’ont pas les moyens de lutter contre les concurrents mondiaux.

À l’avenir, les jeux en nuage sont un autre segment qui pourrait prendre de l’importance en Inde une fois que la 5G aura atteint le pays à grande échelle, ont déclaré les analystes. “Le cloud gaming sera redéfini avec la 5G car il offrira une meilleure expérience de jeu et les consommateurs pourront choisir de payer plus ou de changer de fournisseur de connectivité pour la nouvelle expérience de jeu”, ont-ils déclaré.

