Games24x7 investit stratégiquement dans CricHeroes

Cet investissement sera synergique car il aidera Games24x7 à atteindre le bas de la pyramide du cricket, a déclaré Rahul Tewari, directeur financier de Games24x7.

Games24x7 a réalisé un investissement stratégique dans CricHeroes, acteur numérique axé sur l’écosystème du cricket à la base. Cet investissement aidera les entreprises à atteindre le cricket de base sous-pénétré en Inde, a déclaré Games24x7 dans un communiqué. Avec les fonds collectés, CricHeroes vise à créer une communauté très engagée et à apporter des solutions technologiques pour le cricket de base dans les années à venir, a déclaré Kunal Shah, co-fondateur de CricHeroes. Cependant, les termes de l’investissement n’ont pas été divulgués.

CricHeroes, une application de suivi des scores pour les joueurs de cricket de base pour conserver leurs scores, prétend avoir plus de neuf millions d’utilisateurs enregistrés et plus de 1,5 million de matchs marqués. Bien qu’il numérise également le cricket au niveau de l’État et du district, il s’est associé à plus de 50 associations de cricket d’État de la BCCI et aux pays membres affiliés de l’ICC. Même les joueurs émergents utilisent leurs statistiques de l’application pour divers tournois officiels. Le partenariat stratégique aidera la plate-forme à se développer beaucoup plus rapidement dans cette direction, a déclaré Meet Shah, co-fondateur de CricHeroes.

« Notre offre quotidienne de sports fantastiques s’est concentrée sur le sommet de la pyramide. Cet investissement sera synergique car il aidera Games24x7 à atteindre le bas de la pyramide du cricket et à mener sa mission d’étendre des expériences de jeu impressionnantes à de plus en plus de passionnés de sport », a déclaré Rahul Tewari, directeur financier de Games24x7, a déclaré.

La plate-forme multi-jeux Games24x7 a sous son égide la plate-forme de sports fantastiques My11Circle. Plusieurs joueurs de cricket, dont Sourav Ganguly, Ajinkya Rahane, VVS Laxman, Shane Watson et Rashid Khan, approuvent la plate-forme. Games24x7, fondé en 2006 par Bhavin Pandya et Trivikraman Thampy, exploite également RummyCircle. La plateforme est soutenue par des investisseurs comme Tiger Global et The Raine Group.

