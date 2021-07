Gamescom 2021 : tout ce que vous devez savoir

La Gamescom est de retour pour 2021 et, comme toujours, elle s’annonce comme l’un des événements les plus importants du calendrier des jeux. Naturellement, le spectacle va être un peu différent cette année en raison de Covid-19. Les organisateurs avaient initialement prévu de faire de la Gamescom 2021 un événement hybride avec des opportunités en personne aux côtés d’un accès virtuel, mais la présence physique a depuis été abandonnée en raison de l’impact continu de la pandémie.

Tout comme la Gamescom 2020, le salon de cette année sera une affaire entièrement numérique, avec une vitrine d’ouverture aux côtés des annonces des meilleurs éditeurs et développeurs. Les organisateurs ont également révélé qu’il y aurait de nouvelles fonctionnalités cette année, y compris une activité communautaire appelée Gamescom Epix aux côtés du retour de Geoff Keighley’s Opening Night Live.

Si vous souhaitez vous préparer pour le salon de cette année, nous avons rassemblé toutes les informations que nous pouvons, y compris quand et où cela se passe et ce que nous pouvons attendre des exposants qui ont été révélés jusqu’à présent. Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur la Gamescom 2021.

Qu’est-ce que c’est? Le plus grand événement de jeu au mondeC’est quand ? 25 août au 27 aoûtQui est présent ? 19 éditeurs sont confirmés, dont Xbox, EA et Ubisoft

Qu’est-ce que la Gamescom ?

(Crédit image : Gamescom)

Gamescom est le plus grand événement de jeux vidéo au monde, et il a lieu chaque année (généralement en août). En 2019, le salon a accueilli 373 000 visiteurs, avec des centaines d’exposants présentant leurs derniers projets de jeux, d’esports et de technologies.

Lorsqu’elle a une présence physique, la Gamescom a lieu à Cologne, en Allemagne, avec des fans de jeux affluent du monde entier pour essayer de nouveaux jeux avant leur sortie et participer à des activités communautaires, comme des concours de cosplay et des compétitions d’esports. C’est également un point de rencontre pour les représentants de l’industrie du jeu, du commerce et des médias.

Habituellement, les éditeurs les plus en vue de l’industrie sont impliqués, et nous voyons souvent beaucoup d’actualités sur les jeux révélées pendant l’émission, qu’il s’agisse de révélations de nouveaux jeux, d’annonces de dates de sortie ou de bandes-annonces.

Quand est la Gamescom 2021 ?

(Crédit image : Gamescom)

Chaque année, la Gamescom a lieu au parc des expositions Koelnmesse à Cologne, en Allemagne. Mais cette année, il n’y a pas de présence physique en raison de la pandémie de coronavirus. Au lieu de cela, la Gamescom 2021 sera entièrement numérique et se déroulera entièrement en ligne.

La Gamescom commence avec Opening Night Live le 25 août, un événement vitrine organisé par Geoff Keighley. Tout comme les conférences vues à l’E3, cela sera probablement bourré de révélations et d’actualités sur les jeux.

Le salon principal de la Gamescom se déroulera sur trois jours, du 25 au 27 août. La conférence des développeurs, Devcom, le précédera, commençant le 23 août pour ses journées de concentration sur le contenu, puis passant aux journées de concentration sur les affaires du 25 août au 28 août. .

Nouveau pour 2021, il y aura également un « voyage de quête conjointe » appelé Gamescom Epix. Les détails sont minces pour le moment, mais il semble que les fans pourront s’y engager avant le lancement de l’événement, et cela impliquera de terminer des quêtes interactives et d’obtenir des prix. L’E3 de cette année a offert quelque chose de similaire avec son portail en ligne.

Participants et pronostics

Au moment de la rédaction de cet article, il est confirmé que 19 éditeurs participeront à la Gamescom 2021. Au-delà de la liste ci-dessous, il y aura également 80 titres indépendants présentés via des stands virtuels pendant l’événement.

Certains éditeurs importants comme Sony et Nintendo sont actuellement portés disparus, mais nous n’avons pas encore pleinement confirmé qu’ils ne proposeront aucun jeu pendant l’événement. L’année dernière, Ratchet and Clank: Rift Apart est apparu pendant Opening Night Live, alors qui sait. Nous pouvons voir un état des lieux de Sony ou un Nintendo Direct de Nintendo à proximité de l’événement pour voir ce qu’ils ont à venir de l’émission elle-même.

505 GamesActivisionAerosoftAssemble EntertainmentAstragon EntertainmentBANDAI NAMCO EntertainmentBethesda SoftworksElectronic ArtsGAMEVIL COM2US EuropeHeadupIndie Arena BoothKoch MediaNExT Studios (Tencent Games)SEGA EuropeTeam17Thunderful GamesUbisoftWargamingXbox

Xbox et Bethesda

(Crédit image : Bethesda Game Studios)

Psychonauts 2 sortira au moment où la Gamescom 2021 se déroulera, nous devons donc regarder un peu plus loin dans le futur pour déterminer ce que la Xbox pourrait vouloir montrer lors de l’événement de cette année.

Sable débarque en septembre, nous pourrions donc voir une nouvelle bande-annonce pour cela, mais la grande nouvelle pourrait facilement se concentrer sur les deux grands jeux Xbox à venir plus tard cette année : Forza Horizon 5 et Halo Infinite. Nous n’avons pas de date de sortie ferme pour le prochain jeu Halo, il serait donc logique de le préciser bientôt.

Des jeux comme STALKER 2, Starfield et Arkane’s Redfall devraient actuellement être lancés en 2022, donc Xbox voudra peut-être taquiner les jeux de l’année prochaine aux côtés de ce qui arrivera dans le reste de 2021 également. Les fans attendent également des mises à jour sur des jeux comme Fable, Avoué, Perfect Dark et plus, donc la balle est vraiment dans le camp de Microsoft.

Arts électroniques

(Crédit image : EA DICE)

Comme Xbox, Electronic Arts est également assis sur plusieurs grands projets auxquels on pourrait faire allusion lors de la Gamescom 2021. Il y a des gros frappeurs lointains comme Skate 4, Dragon Age 4, Dead Space Remake et le prochain projet Mass Effect, mais EA en a aussi quelques-uns. grands matchs encore à venir cette année.

Battlefield 2042 et FIFA 22 sont sortis en octobre afin que nous puissions y voir des nouvelles, ainsi que des mises à jour pour les jeux de service de l’éditeur comme Knockout City et Apex Legends. Et qui sait, nous entendrons peut-être parler de la « toute nouvelle aventure solo » sur laquelle Respawn travaillerait.

Ubisoft

(Crédit image : Ubisoft)

Ubisoft a quelques jeux à venir près de la série, comme Far Cry 6, Riders Republic et Just Dance 2022, il serait donc raisonnable de s’attendre à des mises à jour là-bas, mais l’éditeur a également quelques fers intéressants dans le feu.

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Mario + Lapins Crétins Sparks of Hope, Prince of Persia: The Sands of Time Remake et Avatar: Frontiers of Pandora devraient actuellement être lancés en 2022, donc Ubisoft voudra peut-être se pencher sur son avenir. Il y a aussi le projet sans titre Star Wars sur lequel Massive Entertainment de The Division se débat.

Parallèlement aux révélations potentielles de jeux, nous verrons probablement des mises à jour concernant les jeux de service en cours d’Ubisoft, tels que XDefiant de Tom Clancy et Rainbow Six Siege.

Bandai Namco

(Crédit image : Bandai Namco)

Ohhhhhh…. Anneau Ancien ! Tous les regards sont tournés vers Bandai Namco à la Gamescom de cette année car, au-delà des Game Awards plus tard cette année, il n’y a pas beaucoup d’énormes opportunités de montrer le prochain jeu de From Software. Elden Ring arrive en janvier 2022, nous pourrions donc bien voir quelque chose de la collaboration Soulsborne x George RR Martin lors de la Gamescom 2021.

Au-delà de l’un des jeux les plus attendus de 2022, Bandai Namco a également quelques jeux à venir plus tard cette année, comme le JRPG Tales of Arise en septembre et The Dark Pictures: House of Ashes en octobre. Digimon Survive est également à l’horizon – le jeu n’a actuellement pas de date de sortie ferme mais devrait atterrir en 2021, nous pourrions donc y voir quelques mises à jour.

Activision

(Crédit image : Blizzard)

Nous n’avons pas encore entendu parler de Call of Duty 2021, donc la Gamescom de cette année pourrait être l’occasion idéale de le révéler au public. L’entrée de l’année dernière, Call of Duty Black Ops Cold War, a été explorée dans le cadre de la soirée d’ouverture en direct de la Gamescom 2020, nous pourrions donc voir quelque chose de similaire de la part de l’éditeur cette année. Les mises à jour du jeu de bataille royale Call of Duty Warzone peuvent également arriver en tandem, car Activision semble vouloir lier tous les jeux ensemble via son titre de service gratuit.

Nous avons appris l’année dernière qu’Activision avait utilisé Crash Bandicoot 4 et les développeurs de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Toys for Bob et Vicarious Visions pour travailler sur d’autres projets, mais qui sait ce qu’ils pourraient avoir dans leur manche pour le spectacle de cette année. On ne sait pas quelle sera la présence de Blizzard à la Gamescom 2021, mais avec Diablo 2: Resurrected à venir en septembre de cette année, ils voudront peut-être sortir une nouvelle bande-annonce ou parler de DLC potentiel pour certains des titres de service en cours de Blizzard. Diablo 4 et Overwatch 2 sont toujours à l’horizon.

Qu’est-ce que la soirée d’ouverture en direct ?

(Crédit image : Gamescom)

Depuis 2019, la Gamescom a organisé sa propre conférence de presse sur les jeux appelée Opening Night Live, qui a lieu lors de la soirée d’ouverture de l’événement. Hébergé par Geoff Keighley, Opening Night Live est diffusé en ligne dans le monde entier et est de retour pour 2021, à compter du 25 août.

Opening Night Live nous présentera sans aucun doute les éléments les plus importants de l’actualité du jeu que la Gamescom de cette année a à offrir. Il serait sage de s’attendre à des bandes-annonces, des annonces de dates de sortie, des interviews et peut-être des révélations de nouveaux jeux lors de la vitrine du soir.

Que s’est-il passé à la Gamescom 2020 ?

(Crédit image : Activision)

La Gamescom 2020 a accueilli plusieurs grandes révélations. Lors de la soirée d’ouverture en direct, nous avons eu un premier aperçu de Call of Duty Black Ops Cold War et un teaser d’art conceptuel pour Dragon Age 4 de Bioware.

Nous avons également reçu des informations sur Crash Bandicoot 4: It’s About Time et Star Wars Squadrons avant leur lancement. La date de sortie de World of Warcraft: Shadowlands a également été révélée pendant l’émission avant de se terminer par une longue bande-annonce de gameplay de Ratchet and Clank: Rift Apart d’Insomniac Games.