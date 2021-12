GamesMaster: l’épisode 2 fait l’éloge du commutateur OLED

Image : E4

La semaine dernière, nous avons parlé du premier épisode de la nouvelle saison de l’émission britannique de jeux vidéo GamesMaster – et voit aujourd’hui la sortie du deuxième épisode.

C’est encore une fois plein de bonnes choses, y compris un défi unique dans lequel un gagnant d’un Golden Joystick dans la série originale de 1990 revient pour réclamer un deuxième trophée dans le brutalement difficile Tête de tasse – mais il convient de noter en particulier le segment de revue de cette semaine, qui se concentre sur le modèle Switch OLED récemment publié et Terreur Metroid, le jeu qu’il a lancé à côté.

L’hôte principal, Robert ‘Rab’ Florence, fait l’éloge du système révisé, soulignant son écran impressionnant, sa qualité de construction améliorée et son son amélioré. Il reconnaît qu’il y avait une demande pour une console plus puissante, mais conclut qu’il pensait que la Switch était déjà assez décente, et que le modèle OLED représente « la meilleure version de ce que je pense être la meilleure console de jeux sur le marché aujourd’hui » .

Alors que Switch n’a certainement pas besoin d’aide en ce qui concerne l’attention du grand public et l’élan commercial, il est agréable de voir une émission comme GamesMaster vraiment faire l’éloge du système hybride. Peut-être que le résumé positif incitera quelques personnes de plus à mettre à niveau ce Noël – ou, mieux encore, à acheter leur toute première console Switch.

Vous pouvez consulter l’épisode complet ci-dessous – la revue Switch OLED commence vers 32:20.

