GameStop accepte les cryptos Shiba Inu, Dogecoin et Axie metaverse meme via le processeur de paiement Flexa

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le magasin de jeux vidéo et autres produits électroniques GameStop accepte diverses crypto-monnaies, y compris les mèmes doggy.

***

La célèbre chaîne de magasins américaine Gamestop, qui vend des jeux vidéo, des consoles et d’autres produits électroniques et qui s’était illustrée en début d’année pour une action collective de Reddit pour la manipulation des cours de ses actions, a commencé à accepter plusieurs des crypto-monnaies les plus courantes. connu sous le nom de moyen de paiement.

Le processeur de paiement en crypto-monnaie Flexa soutenu par Gemini est celui qui aide GameStop à accepter les paiements en crypto-monnaies, y compris les principales devises comme Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Sa relation avec ces pièces était déjà connue depuis 2019. Maintenant, la nouveauté est qu’à celles-ci il ajoute Des crypto-monnaies inspirées des mèmes comme Shiba Inu et Dogecoin dans tous leurs emplacements aux États-Unis.

Selon une annonce sur Twitter, Flexa ajoute également la prise en charge de nouvelles crypto-monnaies liées au monde des jeux et du métaverse, notamment Axie Infinity (AXS), Smooth Love Potion (SLP), The Sandbox (SAND) et Decentraland ($ MANA) . . .

Entrer. la. métaverse. @ GameStop est désormais disponible sur Flexa. ???? Pour célébrer, nous avons également activé la prise en charge de @AxieInfinity $ AXS, $ SLP, @decentraland $ MANA et @TheSandboxGame $ SAND. # 25DaysofFlexa ???? pic.twitter.com/Or8BtkT9Sa – Flexa (@FlexaHQ) 16 décembre 2021

Grâce à Flexa

La décision amènera GameStop à commencer à accepter les paiements avec ces cryptos effectués via l’application SPEDN de Flexa.

De plus, Regal Cinemas, un opérateur cinématographique de plus de 500 sites et 7 000 écrans aux États-Unis, a commencé à accepter les paiements dans diverses crypto-monnaies via Flexa le mois dernier. De même, Flexa s’est également associé à Bancoagrícola, membre de Grupo Bancolombia, pour permettre des paiements instantanés avec Bitcoin pour ses clients, consommateurs et commerçants au Salvador.

Flexa effectue des transactions de crypto-monnaie pour des applications du monde réel en tirant parti de son jeton Amp ($ AMP) pour alimenter des transactions instantanées et sécurisées. Les détenteurs de jetons « sécurisent la valeur de tout transfert » alors qu’il n’a pas encore été confirmé sur la blockchain, permettant le traitement des actions qui dépendent de ces transactions. Si le réseau Bitcoin est encombré au moment du paiement, par exemple, Flexa s’assure que le paiement passe par l’effet de levier d’AMP en garantie.

Les détenteurs de jetons AMP sont ensuite récompensés pour avoir mis leurs fonds en danger. En particulier, en mai de cette année, Flexa a aidé une grande chaîne de restaurants et de magasins de proximité aux États-Unis à commencer à accepter le $ DOGE et d’autres crypto-monnaies comme mode de paiement également.

De plus, Flexa a ajouté la prise en charge de l’ADA de Cardano ce mois-ci pour le rendre disponible comme méthode de paiement dans plus de 40 000 emplacements.

Enfin, l’actif natif de @Cardano est en direct sur Flexa. Vous pouvez désormais dépenser votre $ ADA instantanément dans plus de 40 000 emplacements à travers les États-Unis ! # 25DaysofFlexa ???? pic.twitter.com/97vnYLBRlJ – Flexa (@FlexaHQ) 17 décembre 2021

Gamestop et univers crypto

Gamestop a commencé cette année à approfondir ses relations avec le monde de la cryptographie. En mai, il a publié une page pour la vente d’objets de collection numériques sous la forme de jetons non fongibles, NFT.

Cependant, on ne sait pas si la société a écouté le présentateur du programme Mad Money, Jim Cramer, qui en février -après le boom boursier- a recommandé à la société d’investir dans Bitcoin, comme l’a fait Microstrategy.

Sources : Twitter, Cryptoglobe, Fxempire, archives

Version de Bitcoin quotidien

Image de Unsplash