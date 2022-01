GameStop aurait une unité entière travaillant sur les NFT et la crypto-monnaie

Le détaillant de jeux vidéo et chéri de memestock GameStop fait un gros pari sur les NFT et la technologie des crypto-monnaies. Selon un nouveau rapport du Wall Street Journal, la société a constitué une équipe de plus de 20 personnes travaillant sur un marché en ligne pour les objets virtuels, qui pourraient inclure des skins cosmétiques et des objets en jeu.

La société courtiserait les développeurs et les éditeurs de jeux pour répertorier les NFT sur son marché, et espère conclure des accords avec des sociétés de cryptographie pour développer la technologie sous-jacente et aider à investir dans des jeux utilisant la technologie NFT et blockchain. Au total, le WSJ rapporte que les investissements de GameStop dans la cryptographie pourraient atteindre des dizaines de millions et impliquer des accords conclus avec plus d’une douzaine d’autres sociétés.

Un porte-parole de GameStop n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de The Verge.

Les offres d’emploi NFT chez GameStop ont été repérées en octobre dernier

On pense que les plans font partie de la tentative de GameStop de redresser son activité, qui a été secouée ces dernières années alors que les consommateurs se détournent des versions physiques pour acheter des jeux numériquement en ligne. En décembre, le directeur général de la société, Matt Furlong (qui a rejoint la société en provenance d’Amazon l’année dernière), a déclaré que la société explorait les technologies émergentes et que des offres d’emploi relatives au Web3 et aux NFT avaient déjà été publiées en octobre.

Le WSJ note que les joueurs sont considérés comme des adopteurs précoces potentiels pour les NFT en particulier, car ils sont déjà à l’aise avec l’idée de dépenser de l’argent pour des biens virtuels tels que des tenues cosmétiques et des skins d’armes. Square Enix et EA ont publiquement exprimé leur intérêt à explorer la technologie, et Ubisoft a lancé une plate-forme NFT à la fin de l’année dernière.

Mais jusqu’à présent, une grande partie de la réponse des joueurs aux NFT dans le jeu a été carrément hostile, beaucoup les considérant comme étant de peu de valeur pour l’expérience de jeu globale, et représentant un exercice de marketing par des entreprises qui sont heureuses depuis des années de vendre du virtuel. articles sans avoir besoin de la technologie blockchain. STALKER 2: Le développeur de Heart of Chernobyl, GSC Game World, est rapidement revenu sur ses plans NFT après qu’ils aient été largement critiqués, tandis que Valve a déclaré qu’il n’autoriserait pas les jeux utilisant la technologie sur son magasin de jeux Steam.

Le rapport du WSJ intervient environ un an après que GameStop se soit retrouvé au centre d’une frénésie commerciale, alors que certains day traders tentaient d’augmenter le cours de son action et de punir les vendeurs à découvert. Mais malgré l’investissement et les tentatives de redressement, l’entreprise continue d’être en mauvaise santé financière. Le mois dernier, il a signalé que ses pertes s’aggravaient, malgré une certaine croissance des revenus. Le cours de l’action de la société a chuté au cours du dernier mois et demi, bien que CNBC rapporte que le cours de son action a augmenté de plus de 22% à la suite du rapport du WSJ sur ses plans NFT.