GameStop débauché un nouveau PDG et directeur financier d’Amazon

Le géant de la vente au détail GameStop a trouvé un nouveau directeur général et directeur financier.

La société a révélé hier, parallèlement à ses états financiers pour la période se terminant le 1er mai 2021, qu’elle avait nommé Matt Furlong (photo) en tant que nouveau PDG, tandis que Mike Recupero a rejoint le groupe en tant que directeur financier. Les deux étaient auparavant chez Amazon.

Furlong dirigeait auparavant les activités australiennes d’Amazon, après avoir rejoint la société en 2012 en tant que cadre supérieur supervisant ses fournisseurs. Avant cela, il a travaillé pendant 12 ans chez Procter & Gamble.

Recupero, quant à lui, a passé plus de 17 ans à travailler chez Amazon, son poste le plus récent étant celui de vice-président des finances et directeur financier de l’activité grand public de l’entreprise en Amérique du Nord. Avant cela, il a travaillé dans les segments Prime Video d’Amazon, les consommateurs européens et les segments de la publicité numérique dans le monde.

Le duo a été embauché à la suite d’une sorte de dégagement au sommet de GameStop. En février, la société a annoncé que Jim Bell quittait son poste de directeur financier – bien qu’il y ait eu des rapports selon lesquels il a été forcé de partir – tandis que le PDG George Sherman a révélé qu’il démissionnait en avril. Cette nouvelle est intervenue à la suite de rumeurs selon lesquelles GameStop cherchait un nouveau directeur général.

Sherman va recevoir un parachute doré de 179 millions de dollars, en partie parce que la rémunération de l’exécutif est en grande partie en stock. Le cours de l’action GameStop a grimpé en flèche et a été extrêmement volatil en 2021, atteignant un sommet de 325 $ en janvier. Au moment d’écrire ces lignes, l’action de la société vaut 302,56 $, après une forte baisse et un rallye au cours des derniers mois.

GameStop a également récemment embauché le vétérinaire d’Amazon et de Google, Jenna Owens, en tant que nouveau COO. La société a également un nouveau président sous la forme de “l’investisseur activiste” Ryan Cohen.

