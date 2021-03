GameStop embauche Amazon et Google vétérinaire Owens en tant que COO

Le détaillant américain GameStop a embauché Jenna Owens au poste de chef de l’exploitation.

Elle débute le 29 mars et intègre une riche expérience chez Amazon – où elle était directrice et directrice générale de la distribution et de l’exécution multicanal – ainsi que chez Google. La nouvelle de l’embauche d’Owens est venue avec le rapport financier de GameStop pour le trimestre se terminant le 30 janvier 2021.

«Nous sommes très heureux d’accueillir Jenna Owens en tant que nouveau chef de l’exploitation», a déclaré le PDG George Sherman aux investisseurs, tel que transcrit par Seeking Alpha.

«Nous pensons que la longue carrière de Jenna dans des organisations axées sur la technologie telles qu’Amazon et Google est un autre ajout important à notre équipe de direction et à nos futures initiatives de transformation.

« Merci encore pour votre soutien et votre intérêt pour GameStop. Nous restons très enthousiasmés par l’élan que nous avons, les nombreux changements positifs que nous apportons et le talent que nous attirons vers GameStop, qui, selon nous, apporteront une valeur à long terme. création pour nos parties prenantes. «

GameStop a également embauché Neda Pacifico en tant que SVP du commerce électronique, ainsi que le vice-président des systèmes de chaîne d’approvisionnement, Ken Suzuki. La société a annoncé en février que le directeur financier Jim Bell démissionnait, et des informations ultérieures ont révélé qu’il avait été forcé de quitter le détaillant.

