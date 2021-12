GameStop est tout ce que le chant de Noël de Dickens vous met en garde

Photo : Michael M. Santiago (.)

Ce fut une année de gangbusters pour ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide GameStop. Les revenus sont en baisse et les magasins ferment, mais le cours de l’action continue de osciller autour d’un montant sans précédent de 200 $ par action, forgeant des parachutes dorés pour sa C-Suite en fuite. Pour beaucoup au fond, cependant, cela a été l’un des pires de la mémoire récente, avec l’assaut actuel des vacances mettant un dernier clou dans le cercueil pour ceux qui en ont marre de toutes ces conneries.

Le subreddit GameStop, un refroidisseur d’eau numérique que les employés se rassemblent pour compatir, a été encore plus sombre que d’habitude. « J’ai fait la meilleure chose que je pouvais penser à faire pour ma santé mentale… et j’ai abandonné ces clés », a écrit un utilisateur ce week-end dans le jargon de GameStop pour arrêter de fumer. « L’année dernière, les choses ont commencé à se transformer en une relation psychologiquement abusive entre moi et cette entreprise », a écrit un autre. « Les dernières semaines ont été les pires.

Il y a eu une vague de messages comme ceux-ci récemment alors que l’entreprise approche de sa période la plus chargée de l’année. GameStop a toujours été un travail de vente au détail notoirement difficile que les gens supportent pour être à proximité des jeux vidéo, mais la pandémie en cours, la pénurie de main-d’œuvre, la montée en flèche de l’inflation et la transformation de l’entreprise en un géant de la vente en ligne ont mis les employés à rude épreuve. comme jamais auparavant. « Chaque magasin est maintenu ensemble par du ruban adhésif et de la colle », a déclaré un directeur de magasin actuel à Kotaku.

GameStop n’a pas répondu à une demande de commentaire.

À la suite de la collision des seigneurs des mèmes en ligne et de Wall Street plus tôt cette année, le cours de l’action GameStop a atteint des niveaux record. En juin, la société a exploité ce que le gérant du magasin a qualifié de « conneries boursières dystopiques » pour vendre 1,1 milliard de dollars de nouvelles actions, portant son encaisse totale à 2 milliards de dollars. Mais de nombreux magasins ont à peine vu un centime de cela, ont déclaré à Kotaku six employés de différents endroits du pays. Au lieu de cela, un gel des salaires qui, selon eux, est en place depuis deux ans a maintenu les employés à des taux minimum bien inférieurs aux moyennes de l’industrie.

« Je pourrais aller au Target juste en bas de la rue et gagner plus d’argent en stockant du lait et du fromage dans les rayons pendant la nuit que je n’en gagne actuellement en gérant un magasin entier », a déclaré un employé actuel. Alors que les magasins à grande surface et les supermarchés augmentent les tarifs d’entrée de gamme à 12 $ et 15 $ dans certains endroits, les détenteurs de clés GameStop en charge de l’ouverture et de la fermeture des magasins gagnent 9 $.

Des endroits comme Target, Walmart et Best Buy ont été fermés pour Thanksgiving, mais pas GameStop. L’annonce de l’ouverture surprise a été annoncée par la direction début octobre. Le subreddit GameStop s’est rempli de plaintes d’employés qui ne pourraient plus voyager pour les vacances pour voir des familles que certains n’avaient pas vues depuis plus d’un an à cause de covid. « Nous n’obtenons pas Thanksgiving parce que Corp accorde plus d’importance à l’argent qu’à ses employés », a écrit un utilisateur.

Un an après son lancement, la PS5 est toujours en rupture de stock partout. Mais trois magasins GameStop ont déclaré à Kotaku qu’ils en avaient entre une poignée et plus d’une douzaine à partir de Thanksgiving, suivis des Xbox Series Xs, Ss et Nintendo Switchs le Black Friday et le week-end, propulsant une ruée encore plus grande que d’habitude. à certains endroits. « Les gens sont avides de ces systèmes », a déclaré un employé à Kotaku.

À cette attaque s’est ajoutée une augmentation massive du nombre de commandes en ligne que chaque magasin devait expédier en raison des énormes remises du Black Friday et des offres d’occasion comme acheter deux, en obtenir une gratuitement. Le nombre de commandes en ligne qui dépassait rarement 100 dépassait désormais le plafond de 300 ou plus, ont affirmé certains employés. Trois employés de différents magasins ont déclaré à Kotaku que les caisses enregistreuses manquaient parfois de personnel et que certains devaient travailler tard pour faire face à toutes les nouvelles commandes. Un gérant de magasin a déclaré avoir commencé le Black Friday à 6h30 et n’être parti qu’à 23h30.

« Si nous allons traiter les magasins comme des centres de distribution Amazon, nous avons besoin d’heures d’ouverture du centre de distribution Amazon, bon sang », a écrit un utilisateur sur le subreddit GameStop. « Taisez-vous avant que l’entreprise ne nous entende, supprime nos salles de bain et nous donne des bouteilles pour pisser à la place », a écrit un autre en réponse.

Une partie de l’explosion du cours des actions de GameStop a tourné autour du rachat de l’entreprise par l’ancien fondateur de Chewy.com, Ryan Cohen, qui a fait des milliards en vendant de la nourriture pour animaux en ligne. Il a installé d’anciens cadres d’Amazon dans l’entreprise et GameStop a depuis réduit les délais d’expédition en ligne des jeux de quelques semaines à quelques jours. Selon certains employés avec lesquels Kotaku s’est entretenu, la société a été assez transparente au sujet d’une nouvelle poussée visant à transformer les magasins existants en centres de distribution en ligne. Mais sans un meilleur salaire ou une infrastructure améliorée, la nouvelle stratégie repose entièrement sur le dos d’un personnel déjà épuisé et intimidé.

Chaque employé avec qui Kotaku s’est entretenu a déclaré que le chiffre d’affaires avait atteint un niveau record, ceux qui durent plus d’un an endossant le rôle de vétérans chevronnés.

« Ils ont des enfants [running these stores] », a déclaré un directeur de magasin. « Ils n’ont même pas les moyens d’acheter des voitures. Maman les conduit au travail. Cette entreprise continue d’aller hardiment là où aucun putain de détaillant n’est allé auparavant.

Alors que GameStop n’a traditionnellement pas trouvé de pénurie de jeunes joueurs dont il peut exploiter la passion pour vendre aux clients des garanties inutiles et des précommandes pour le dernier Funko Pop !, il a peut-être finalement trop gâché l’affaire pour les nouveaux rangs. Un employé a déclaré qu’au début, il obtenait au moins des codes pour le dernier Call of Duty. Maintenant, ils ont de la chance s’ils obtiennent même des cartes de points à dépenser pour le pass de combat de Call of Duty.

« Les employés sont obligés d’entendre des messages répétés quotidiennement sur la façon dont » gamestop se soucie « , mais chaque action a prouvé le contraire », a déclaré un directeur de magasin à Kotaku. « Le moral du magasin n’existe pas. La haute direction veut que nous embauchions n’importe qui avec un pouls malgré l’expérience ou la connaissance de l’espace. Je vais être honnête, j’envisage de laisser tomber mes clés et de sortir presque à chaque quart de travail.