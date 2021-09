GameStop Investigation voit Big Short Guy assigné à comparaître pour information

Capture d’écran : Paramount Pictures

La frénésie autour de GameStop et d’autres stocks de mèmes du début de cette année s’est peut-être un peu calmée, mais la SEC est toujours avec diligence sur l’affaire, essayant de faire la lumière sur ce qui s’est passé. Cela inclut apparemment la citation à comparaître du grand investisseur Michael Burry, célèbre pour avoir parié contre la bulle immobilière des années 2000, et un des premiers champions de la renaissance improbable de GameStop.

« Alors, qui a obtenu une assignation à comparaître de la SEC pour $GME ? » Burry a écrit le 24 septembre dans un tweet maintenant supprimé qui comprenait une copie d’une lettre de l’agence de réglementation. « En fait, je sais qui, ils sont sur mon assignation. Avec tout ce qui se passe dans le monde…”

Le chef de la société Scion Asset Management a stupéfié Wall Street et les joueurs en 2019 lorsqu’il a révélé qu’il était optimiste quant à la fortune de GameStop, détenant une participation de 3 millions d’actions dans la chaîne de briques et de mortier en difficulté. Ces actions se négociaient à un peu plus de 5 $ lorsque Burry, dont l’aubaine de la prédiction de la crise financière de 2008 a été dramatisée par Christian Bale dans le film oscarisé The Big Short, a déclaré à Barron’s que la PS5 et la Xbox Series X, qui seront bientôt révélées /S soutiendrait la fortune de l’entreprise.

Pourtant, les actions de GameStop sont restées à la poubelle tout au long de 2019 et de la majeure partie de 2020. Les choses se sont améliorées au moment des nouvelles versions de la console, mais à ce moment-là, d’autres forces financières avaient commencé à détourner le cours de l’action GameStop, y compris une scène en plein essor d’investisseurs shitposters sur le sous-titre WallStreetBets. Plus tôt cette année, l’enfer s’était déchaîné, le cours de l’action avait grimpé à plus de 300 $ l’action, et Burry qualifiait le tout de “contre nature, insensé et dangereux” et appelait la SEC à intervenir et à enquêter.

Eh bien, il a certainement obtenu son souhait. Le président de la SEC, Gary Gensler, a récemment annoncé que l’agence était sur le point de publier son post-mortem sur la “gamification” du marché boursier, mais apparemment pas avant de parler à quelques autres acteurs clés comme Burry.

En attendant, les retombées du fiasco du stock de mèmes GameStop se poursuivent. La SEC a annoncé aujourd’hui avoir inculpé deux commerçants impliqués dans la frénésie d’avoir commis des « stratagèmes frauduleux » autour de rabais boursiers. Plus tôt ce mois-ci, le Massachusetts a infligé une amende de 4 millions de dollars à MassMutual, l’ancien employeur du seigneur des mèmes de GameStop, Keith “DeepFuckingValue” Gill, pour ne pas avoir supervisé son activité de trading en dehors du travail.

Malgré tout cela, et le fait que vous ne puissiez toujours pas acheter une PS5 ou une Xbox Series X/S dans ses magasins, l’action GameStop se négocie toujours à 180 $ par action. Malheureusement pour Burry, Scion Asset Management a déchargé ses actions alors qu’elles ne se négociaient que pour une fraction de cela.

Mise à jour, 27/09/21, 14h41 HE : Ajout d’informations supplémentaires.