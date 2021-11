GameStop Meme Stock Villain achète Constitution pour une petite fortune

Image : Citadelle / Kotaku

Voici quelques mots que je n’aurais jamais pensé taper: le PDG du fonds spéculatif qui a renfloué les vendeurs à découvert de GameStop plus tôt cette année vient de surenchérir secrètement sur un groupe de seigneurs de la cryptographie pour une copie ultra rare de la Constitution américaine originale. Plus tôt cette année, le milliardaire Kenneth Griffin est devenu l’ennemi public numéro un des acolytes de GameStonk. Maintenant, il a coupé l’herbe sous le pied d’une autre clique en ligne bizarre : ConstitutionDAO.

Comme détaillé en détail dans une série de rapports récents de Vice, des passionnés de cryptographie ont formé ConstitutionDAO dans le but de créer une nouvelle forme décentralisée d’ordre politique en achetant une copie de la Constitution. À l’instar de l’intrigue d’un jeu BioShock, les choses ont rapidement dégénéré lorsque le groupe, qui a levé 40 millions de dollars, a été surenchéri aux enchères par un acheteur secret face à quelques millions de plus, conduisant à la vente la plus chère d’un historique. document jamais à 43,2 $. Il existe encore 13 exemplaires de la Constitution en circulation, dont le dernier s’est vendu en 1988 pour moins de 200 000 $.

Aujourd’hui, Griffin a annoncé que c’était lui qui avait contrecarré les plans de ConstitutionDAO. « La Constitution américaine est un document sacré qui consacre les droits de chaque Américain et de tous ceux qui aspirent à l’être », a déclaré Griffin à Barron’s dans un communiqué. « C’est pourquoi j’ai l’intention de faire en sorte que cette copie de notre Constitution soit disponible pour tous les Américains et les visiteurs afin qu’ils puissent la voir et l’apprécier dans nos musées et autres espaces publics. » Le document commencera son nouveau voyage au Crystal Bridges Museum of American Art à Bentonville, Akansas.

Ce n’est pas la première fois que Griffin énerve un groupe de personnes très en ligne en jetant son argent. En janvier, lorsque les actions de GameStop ont atteint un nombre record en raison d’une confluence improbable des forces du marché et des mèmes Internet, un fonds spéculatif appelé Melvin qui vendait ses actions à découvert a perdu beaucoup de temps. Les commerçants et les passionnés d’actions de meme GameStop dans des endroits comme le subreddit WallStreetBets étaient heureux de le voir s’effondrer. Mais ensuite, Griffin et d’autres se sont précipités et l’ont soutenu avec plus de 2 milliards de dollars de nouveau capital.

En tant que PDG de Citadel, Griffin dirige également l’un des plus grands teneurs de marché au monde, ce qui signifie que c’est lui qui achète et vend des actions en bourse pour les clients. L’un de ses gros clients est Robinhood, l’application de trading sans commission que beaucoup utilisaient pour acheter et vendre GameStop et d’autres actions mèmes. Lors d’une journée charnière vers la fin janvier, Robinhood a soudainement commencé à empêcher les utilisateurs de négocier des actions GameStop au moment où il atteignait de nouveaux sommets impensables (plus de 300 $ par action la veille).

Robinhood a affirmé qu’il fallait arrêter temporairement les transactions pour s’assurer qu’il avait de l’argent en main pour couvrir les pertes potentielles, mais les types de WallStreetBets ont longtemps spéculé, sans beaucoup de preuves réelles, que Citadel avait demandé à Robinhood de le faire pour aider Melvin. Une conspiration classique, en d’autres termes, et la pire de toutes : une destinée à frauder les Redditors. Des audiences du Congrès ont suivi, et finalement une enquête complète de la SEC. Lorsque le commissaire Gary Gensler a finalement publié les conclusions de la SEC le mois dernier, il y avait plein d’avertissements mais pas de vraies réponses. Les théories du complot et les foules de Twitter appelant Griffin à avouer ont persisté.

Le temps nous dira si ConstitutionDAO s’engage de la même manière dans une sorte de véridisme de Griffin. En attendant, il peut apprécier la lecture d’un exemplaire original de l’acte fondateur paralysant actuellement notre république.